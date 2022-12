Prof. dr sci. Branko Đurović, neurohirurg kaže da na se tokom problema koje osetimo, najmanje posumnja na Sleep apneu.

Sleep apnea se često ne dijagnostikuje. Doktori ne mogu da je detektuju tokom rutinskih pregleda, a ne postoji ni krvni test kojim bi se odredila. Većina ljudi koja ima spavačku apneu ni ne zna da je ima, jer se javlja tokom sna. Pacijent “zaboravlja da diše“ u snu – o tome informaciju najčešće daje partner, pošto pacijent najčešće nije svestan toga.

PACIJENT SE NE SEĆA Epizode prestanka disanja u toku spavanja traju najčešće od 15-60 sekundi. Svaki prestanak disanja se ubrzo završava naglim buđenjem i početkom spontanog disanja. Sve ovo se ponavlja u toku spavanja mnogo puta, često postoji i više od sto takvih ciklusa u toku prosečnih 6-7 sati spavanja. Osobe koje pate od „sleep apnea“ sindroma uglavnom se ne sećaju ovih dešavanja u toku spavanja.

Đurović dodaje da kada dođe do sudara, gde vozač naglo skrene ili prosto ispadne sa kolovoza, to je najčešće apnea, a mi posumnjamo na moždani ili srčani udar. Kako kaže 2011. godine, u Srbiji je osnovan Nacionalno somnološko udruženje...

- To je prekid disanja u toku spavanja. Vezano je za mušku populaciju, vezuje se za gojazne ljude, i njima se dešava da u toku spavanja ustanu po nekoliko puta, odnosno, probude se. Rezultat je iscrpljenost, pospanost u toku dana... Mi imamo i organsku simptomatologiju, dolazi do povećanja intrapulmonalnog pritiska, a sve to može rezultirati srčanim ili moždanim infarktom... - rekao je on.

