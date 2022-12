SRBIJA JE ENERGETSKI BEZBEDNA! Sledeće godine nas čekaju poskupljenja, ali - i građani sa najnižom platom će moći da plate grejanje!

Generalni direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović rekao je danas da će naša zamlja imati dovoljno gasa do kraja grejne sezone, po prihvatljivim cenama za građane i industriju i da vlada i "Srbijagas" već počinju pripreme za narednu grejnu sezonu.

- U suštini imam dve dobre vesti, jedna je da nas Bog gleda, pa su temeperature visoke. Do sada je od početka grejne sezone dnevna potrošnja varirala između 10 i 13 miliona metara kubnih. U ovom momentu do 1. januara možemo iz pravca Turskog toka da imamo 11 miliona kubika, od čega najveći deo vrlo povoljno iz one naftne formule koju su dogovorili predsednici Vučić i Putin, jedan deo je po značajno nižoj ceni nego na TTF-u, a od 1. januara ćemo moći da imamo 13 miliona kubnih metara dnevno - rekao je Bajatović.

Dodao je da u skladištu Mađarskoj imamo trenutno uskladišteno nešto više od 300 miliona metara kubnih, uz mogućnost da upumpavamo do šest miliona metara dnevno.

- Kad to sve saberete, Srbija je sigurno energetski bezbedna, a pri tome do kraja grejne sezone nećemo potrošiti ni jedan jedini metar kubni iz Bantskog Dvora, gde imamo 286 miliona metara kubnih gasa - rekao je Bajatović.

Objasnio je da će očekivana dnevna potrošnja u januaru, ako baš bude hladno, biti oko 14 miliona metara kubnih, uz pikove u kojima će se trošiti do 17 miliona kubika.

- Kako se vidi iz prethodne matematike, Srbija ni jednog trenutka neće biti ugrožena po pitanju gasa, ni po količinama u ukupnom zbiru, ni po vršnoj potrošnji i na kraju sezone ostaće nam pun Banatski Dvor - naglasio je direktor "Srbijagasa".

Dodao je da se od pomenutih količina, tri miliona kubnih metara gasa dnevno troši na proizvodnju eletrične energije u termoelektranama-toplanama, što omogućava da se smanji uvoz struje.

Bajatović je podsetio da će od 1. januara gas poskupeti 11 procenata i najavio da će u toku 2023. biti još manjih poskupljenja, ali tako da će i građani sa najnižom platom moći da plate grejanje.

On je istakao da je Vlada Srbije u budžetu planirala 800 miliona evra za nabavku gasa za narednu grejnu sezonu 2023/2024. što će, uz kreditna zaduženja koje će "Srbijagas" uzeti od banaka, biti dovoljno da se nabavi neophodne količine gasa za grejanje i industriju u sezoni od koje svi očekuju da će biti krizna na tržištu gasa.

