Zašto je broj stanovnika i broj birača različit: Ovako je to objasnio direktor Zavoda za statistiku

Prema prvim rezultatima Popisa, u Srbiji ima oko 6,7 miliona stanovnika, dok je biračko pravo imalo oko 6,5 miliona birača.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević izjavio je, komentarišući tekstove u medijima i diskusije u javnosti o odnosu broja stanovnika i broja birača u Srbije, da je reč o dva suštinski različita podatka.

Kovačević je, u pisanoj izjavi koju je medijima prosledio Repubički zavod za statistiku (RZSS), naveo da se popis bavi konceptom prisutnog stanovništva svih uzrasta, a birački spisak obuhvata sve one koji imaju biračko pravo u Srbiji, a to su državljani stariji od 18 godina - bez obzira na to da li su prisutni u državi.

Kovačević je istakao da ne postoji kvalitetan podatak o tome koliko državljana Srbije živi van zemlje, jer ne postoji običaj ili striktna obaveza prijavljivanja promene adrese pri iseljavanju iz zemlje i da je poznato da državljani Srbije i posle desetina godina provedenih u inostranstvu u svojim dokumentima imaju adrese upisane u Srbiji, na kojima ne stanuju.

"Tako se prave velike razlike između de jure i de fakto činjenica o biračima", rekao je Kovačević.

Dodao je kako se spekuliše da o više od milion ljudi koji žive u inostranstu i koji nisu obuhvaćeni Popisom ove godine, jer nisu prisutni, ali jesu u biračkom spisku, jer imaju neotuđivo biračko pravo.

