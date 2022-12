VREMENSKA PROGNOZA ZA BOŽIĆ I NOVU GODINU: Iznenadiće vas temperature, meteorolozi rekli kada se očekuje sneg

Građani Srbije Novu 2023. godinu dočekaće skoro, pa u kratkim rukavima. Kako navode meteorolozi i Republički hidrometerološki zavod, temperature će biti visoke za ovo doba godine.

U subotu 31. decembra čekaja nas suvo i toplo vreme, a u Beogradu će najviša dnevna temperatura iznositi čak 17 stepeni, što je karakteristično za proleće ili početak jeseni. Prvog dana nove godine, temperatura će biti za koji stepen niža, ali kako kaže meteorolog Đorđe Đurić bez velikih promena, te će vreme biti idealno za boravak napolju.

- Za Novu godinu biće definitivno suvo uglavnom u većini predela temperatura će biti negde između 5 i 10 stepeni Celzijusa. Prema jutru biće možda koji stepen niže, ali uglavnom biće prijatno za boravak napolju, neće biti vetra. Moguća je magla u nekim predelima, pa će ona stvarati probleme u saobraćaju - naveo je Đurić.

U celoj Srbiji biće suvo, bez vetra i prijatno. Kako navodi poznati meteorolog, i početkom sledeće godine čekaju nas temperaturne vrednosti bez većih oscilacija, a ovaj talas će se zadržati sve do pravoslavnog Božića. Tako da ćemo čak i ovaj datum proslaviti uz natprosečno visoke temperature.

- Još uvek je rano govoriti o tome kakvo će vreme biti za pravoslavni Božić, ali i početkom 2023. godine čeka nas stabilno i suvo vreme sa temperaturama iznad proseka. Do tri dana uoči Božića neće biti nikakvih promena - rekao je on.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je danas da se za novogodišnje i božićne praznike u Srbiji očekuje toplo, suvo i sunčano vreme, a da bi u prvim danima nove godine maksimalne dnevne temperature mogle da budu i od 12 do 18 stepeni.

- Do kraja ove godine i prvih sedam do 10 dana januara sledeće godine nema hladnoće, nema zime i snežnih padavina, očekuje nas natprosečno toplo vreme za ovo doba godine, pogotovo 31. decembra i prva dva, tri dana januara, kada bi maksimalne temperature bile od 12 do 18 stepeni - rekao je Todorović.

Istakao je da se očekuje i topla novogodišnja noć sa minimalnom temperaturom u drugoj polovini noći i ujutru između dva i sedam stepeni.

- To je za osam do 10 stepeni toplije od višedecenijskog proseka. Zadržaće se suvo i u većini dana pretežno sunčano vreme, a po kotilinama i dolinama u jutarnjim satima moguća je magla - navodi meteorolog. Todorović kaže da bi prve naznake padavina mogle da se očekuju posle Božića, odnosno između 8. i 10. januara.

- Temperatura će negde između 5. i 6. januara biti u padu, maksimalna dnevna temperatura neće biti veća od 10 stepeni , ali to znači da će takođe biti natprosečno toplo - objašnjava meterololog.

Kako navodi, do sredine januara, tačnije 10. nema naznaka za ozbiljnije zahlađenje i snežne padavine bar u nižim predelima.

- Posle 10. januara biće verovatno naoblačenja sa kišom u nižim predelima, dok se u višim planinskim predelima može očekivati sneg. Još je neizvesno kada bi moglo da bude snega u nižim predelima - navodi Todorović.

Ističe da vremenska prognoza duža od 10 do 15 dana donosi rizik da se neostvari.

- I ovo do 10. januara vrlo je hrabra prognoza, ali verovatno će biti tako. Narednih 10 do 15 dana u većini dana očekuje nas pretežno sunčano vreme, a u jutarnjim satima sveže, sa prosečnim temperaturama koje su više primerene novembru - zaključuje Todorović.