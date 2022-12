Zimska kampanja dobrovoljnog davanja krvi počinje 4. januara

Zimska kampanja dobrovoljnog davanja krvi Instituta za transfuziju krvi Srbije počinje 4. januara, a gradovi i opštine nadmetaće se dva meseca za prestižnu titulu Šampion solidarnosti, rekla je Ivana Rodić, ispred Instituta za transfuziju krvi.

Zimska kampanja koja je već tradicionalna aktivnost Instituta za transfuziju krvi Srbije, 15. po redu, možemo reći neki mali jubilej, počinje 4. januara i do 5. marta nadmetaće se preko 40 gradova i opština na teritoriji gde i Institut prikuplja krv za prestižnu titulu Šampion solidarnosti.. U prethodnoj zimskoj kampanji učestovalo je 43 grada, ali i opštine. Realizovano je 179 akcija dobrovolinog davanja krvi i gotovo 5.400 građana je dalo krv, a među najuspešnijim gradovima bili su Požarevac, Koceljeva, Ljubovija i drugi. Očekujemo da ove godine neki drugi gradovi dođu do te prestižne titule, rekla je Rodić. Prema njenim rečima, rezerve krvi ima za dan i po. "Prethodna i ova nedelja su bile sa solidnim prilivom, ali je velika potrošnja krvi. U ovom trenutku svi građani su naravno dobrodošli, a posebno oni koji su 0 pozitivni i 0 negativna krvna grupe i B negativne. Mi ćemo ovu godinu završiti u subotu u 15 časova. Nedelja je tradicionalno neradni dan, a drugog i trećeg januara očekujemo sve one koji su se odmorili u novogodišnjoj noći od 8 do 15 časova, rekla je Rodić.