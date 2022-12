EURIBOR RASTE, A PODIGLI STE KREDIT - Evo šta možete da očekujete u narednom periodu i koji su SAVETI ZA ŠTEDNJU (VIDEO)

Kredit je nešto što stoji iznad glave skoro svakog stanovnika naše zemlje, posebno u vreme praznika.

Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, govoreći o kreditima kaže da je najbitnije pri podizanju kredita to da građani imaju informacije u kom pravcu će se kretati Euribor.

Vasić smatra da u narednih godinu dana postoji mogućnost da raste čuveni Euribor.

- Ima tu više razloga, a jedan od njih je da se zaustavi inflacija koja postoji u celom svetu. Jedan od glavnih lekova je podizanje referentne kamatne stope, a to je ta cena novca koju centralne banke plasiraju bankama u Evropi, Americi, bilo gde - rekao je Vasić za Novo jutro TV Pink.

On je pojasnio da to znači da ljudi koji su uzeli kredit, ako imaju varijabilnu kamatnu stopu, treba da računaju na to da bi moglo da dođe do povećanja mesečne rate.

- Većina ljudi uzima gotovinske kredite u nekim manjim iznosima, od 600.000 do milion dinara. Ako imate varijabilnu kamatnu stopu, vi ćete nešto neznatno plaćati u narednom periodu, jer je taj iznos na koji se aplicira nova kamata manji nego kada ste uzeli stambeni kredit - naveo je Vasić.

Kako kaže, kod stambenih kredita može biti povećanje i od 20, 30 evra na mesečnom nivou.

- Na svu sreću u poslednjih desetak godina imamo rast privrede i danas kada imamo prosečnu platu od 600, 700 evra, to je podnošljivije - izjavio je Vasić.

Odgovarajući na pitanje za šta se poslednjih dana najviše uzimaju krediti Vasić kaže da su praznici sada i da je najčešći gotovinski kredit.

- Moj savet je: Planirajte vaše nabavke, sedite, napravite vaš budžet. Uvek kažem: Štedite kad vam je najbolje - posavetovao je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.