'SVEKA SEKTA IMA SVOJU CILJNU GRUPU!' Pastulović otkriva GDE VREBA NAJVEĆA OPASNOST: Ako čujete OVE reči bežite što pre! (VIDEO)

Sektolog Dimitrije Pastulović kaže da postoje razni putevi kojima se stiže do žrtve, dodaje da je to u današnje vreme Interneta, najčešće to i primarni način.

- Više ne mora neko nogom da nam pređe prag da bi došao do nas. Prošlo je vreme misionarenja po ulici. Uglavnom su počeci preko Interneta i to na razne načine i kroz više tema i priča – rekao je Pastulović.

Kako kaže, svaka sekta i svaki pojedinac ima svoju ciljnu grupu.

- Skoro sam čuo pametan savet, a to je da čim čujete reč univerzum, karma, čakra, frekvencija, energija i vibracija, odmah bežite. To je uvod u pakao – rekao je Pastulović.

On je rekao da dolaze ljudi koji se predstavaljaju kao hrišćani i kao divni ljudi koji će nam objasniti prave vrednosti i nesvesno nam ulaze u hemisveru mozga, ulaze postapeni i mi to lagano prihvatamo.

Pisac Simonida Milojković rekla je da su sekte postale epidemija, kao i da svakodnevno radi sa žrtvama sekti.

- Često se srećemo sa omladinom i decom koja su pokušala samoubistva, sa decom koja su se lečila po duševnim bolnicama. Želim da skrenem pažnju roditeljima da su sve ova deca u nekom trenutku tražila pomoć od roditelja, sa željom da ih oni odvedu kod psihijatra – rekla je Milojković.

Milojković je rekla da nakon rada sa žrtvama počinje da veruje da zaista postoji „to nešto“, nekakva magija.

Kako kaže, dete najčešće oseti da ima problem.

- Tema je škakljiva, ali pitanje je ko tim ljudima daje moć. Kako oni znaju stvari koje znaju – rekla je ona.

