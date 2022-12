OČEKUJE SE ZATVARANJE KORIDORA 10 I EVAKUACIJA: Štab za vanredne situacije u Pirotu - Uklanjanje cisterni sa amonijakom trajaće desetak dana

Situacija u Pirotu se posle akcidenta od nedelje 25. decembra, kada je kod Sopotskog hana , sa pruge iskliznuo deo kompozicije sa amonijakom,koji iz jedne cisterne od tada curi, se normalizuje, ali će vanredna situacija ostati na snazi dok se sve cisterne ne uklone sa pruge koja će potom biti remontovana.

Početak uklanjanja cisterni najavljena je za danas i kako kažu u Štabu, procene su da bi čitav posao mogao da potraje do desetak dana.

- Vrtići i škole, kao i fabrike su otpočeli normalan rad, sve javne službe i preduzeća u gradu takođe rade normalno, voda i vazduh su čisti jer nema primesa amonijaka. Međutim iz predostrožnosti vanredna situacija će ostati na snazi dok god se ne raščisti pruga i ne uklone cisterne, one koje su iskliznule i one koje su na pruzi. Prilikom radova i uklanjanja cisterni, verovatno će morati da se zatvori saobraćaj i na putničkom koridoru 10, kao i da se evakuišu ljudi iz okoline bar u prečniku od 500 do 1.000 metara - kaže štaba za vanbredne situacije i gradonačelnik Vladan Vasić.

Kako saznajemo, cisterne pri kraju kompozicije od 20 vagona, biće odvučene prema Pirotu, one koje su prema lokomotivi ka Beloj Palanci. Zatim sledi popravka pruge, kako bi se na kolosek podigle prevrnute cisterne i pomerila sa pruge ili natovarene na vučni voz.

Podsetimo, 26. decembra na pruzi kod Pirota prevrnule su se četiri od ukupno 20 cisterni punih opasnog amonijaka. Preminule su dve osobe, a na desetine je hospitalizovano u Pirotu i NIšu. Stručnjaci su procenili je izbegnuta mnogo veća katastrofa jer da su se prilikom iskakanja kompozicije kod sela Sopotski Han prevrnule sve cisterne nastupio bi - užas. Efikasnom akcijom spasilačkih timova moguća šteta ipak je umanjena.

Posebno dobra okolnost je što nije došlo do kontakta amonijaka i vode, jer bi to izazvalo eksploziju sa nesagledivim posledicama.

