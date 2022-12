Ruka čudom spasena od spaljivanja na Vračaru, a pored stoji i njegov štap: Jedna od najvećih srpskih svetinja čuva svetački kult Svetog Save

Na okupu drži tri naroda, a o isceliteljskim čudima koja su se u njemu desila pričali su i narodi drugih vera.

U kanjonu reke Mileševke smestila se i vekovima odoleva jedna od najvećih srspkih svetinja. Manastir Mileševa izgrađen u 13. veku jedna je od najlepših srednjovekovnih bogomolja u našoj zemlji, veoma značajna za čitav srpski rod.

- Manastir je gradio kralj Vladislav po savetu svog strica Svetog Save od 1219. do 1235. godine kada je preneo i njegovo telo iz Bugarske 1237, tada je urađena priprata, oslikavan je u dva navrata u 13. i 16. veku. Ono što je najvažnije kažu da je odavde Sveti Sava otišao u Svetu Goru, tako da je on očigledno izabrao dobro mesto, pa to i narod oseti i ovde dolazi - rekla je mati Praskeva.

Ono po čemu je ovaj manastir specifičan jeste što se u njemu čuva ruka Svetog Save koja je čudom spasena iz paljivanja na Vračaru, ali i njegov štap za koji se veruje da ima isceliteljske moći. Milešava je i dom za fresku koja se smatra radova srpske i evropske umetnosti srednjeg veka.

- Beli anađeo je freska pronađena 1863. godine rušenjem srednjeg zida, bio je skoro 300 i nešto godina prekriven slojem iz 16. veka. Beli anđeo koji sedi na grobu Gospodnjem obaveštava žene mironosice da je Gospod vaskrsao - rekla je mati Praskeva.

Iako je od podizanja pa sve do danas nekoliko puta bio na meti raznih sila, uz Božiju pomoć i pomoć dobrih ljudi i dan danas je svetinja kojoj vernici prilaze sa najvećim poštovanjem.

- Hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, Gospod brine o svojoj svetinji, a narod je taj koji kad se prizove onda i pomogne , narod je obnavljao manastir kroz vekove, a najvažnije je i monaštvo koje je kroz svoj trud dosta doprinelo, nekada su za pomoć išli i Ruskom caru kada je to bilo potrebno i na taj način skupljali su dosta priloga, ono što je bilo porušeno vraćali su u stanje koje je moglo da posluži - kazala je mati Praskeva.

Iako se mnogo toga promenilo od 13. veka do sada promenilo, ono što je sigurno jeste da su verski objekti kao manastir Mileševa održali srpski narod.