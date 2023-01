MIRSAD ĐERLEK U NOVOGODIŠNJEM INTERVJUU ZA PINK.RS: Život me naučio da svima poželim prvo zdravlje, a ostalo će samo po sebi doći

Ovo je za nas u zdravstvu izuzetno uspešna godina-nastavili smo politiku kontinuiteta kada su u pitanju infrastrukturni objekti - izgradnja četiri klinička centra, 20 opštih bolnica, nabavka najsavremenije opreme i prijem najboljih studenata medicinskog fakulteta u stalni radni odnos i dodela specijalizacija, rekao je Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, na početku razgovora za Pink.rs.

Da li je moglo nešto više da se uradi?

- Kad neko radi uvek mu se čini da je moglo više, ali u vreme svetske ekonomske krize treba ipak biti zadovaljan postignutim rezultatima!

Dugo se čekalo na pregled specijaliste, a zakazivanje je bilo od 1. do 5. u mesecu. Koliko će promene u zakazivanju pregleda kod lekara specijaliste, koje su sada svakodnevne, poboljšati zahteve pacijenata?

- To je odlična ideja ministarke Grujičić, postoji mnogo pacijenata koji su čekali mesecima, a bio im je potreban specijalistički pregled, jer nisu uspeli da ga zakažu do 5. u mesecu. To je nedopustivo, jer mi nemožemo predvideti i ograničavati pacijente kad će osetiti tegobe i zatražiti pimoć lekara. Siguran sam da ćemo na taj način pomoći mnogima, poboljšati njihovo zdravstveno stanje, spasiti život.

Šta se promenilo? Kakva je sada procedura ako nam je potreban specijalistički pregled?

- Osnovna promena je da sada pacijentu ukoliko ima medicinskih indikacija izabrani lekar može zakazati specijalistički pregled tokom celog meseca od 1. do 31. u mesecu. Izabrani lekar treba da bude strogo profesionalan i ne može se ispunjavati želja pacijenta ako nema opravdane indikacije. Opšta bolnica je dužna da obezbedi termin.

Ako se ne dobije termin, šta pacijent može da uradi? Kome da se žali?

- Ako pacijent ne dobije termin koji je zatražio izabrani lekar direktor zdravstvene ustanove snosi odgovornost zbog loše organizacije. Drugi način je poslati primedbu na mejl Ministarstva zdravlja kabinet@zdravlje.gov.rs.

Kako će se smanjiti liste čekanja?

- Liste čekanja su takođe jedan od prioriteta. Zbog borbe sa korona virusom one su duže i moramo hitno naći model kako da što pre i kvalitetnije pružimo zdravstvenu uslugu našim pacijentima. Trenutno su dva modela u razmatranju, razgovaraćemo sa RFZO-om i ministarstva finansija i odlučiti kako je najefikasnije rešiti problem.

Šta će se promeniti u Domovima zdravlja?

- Obišli smo nekoliko Domova zdravlja u Srbiji hteli smo da sagledamo lično i na licu mesta u kakvom se stanju trenutno nalaze, posebno ambulante u mesnim zajednicama i selima ali i oprema sa kojom raspilažu Domovi zudravlja kao i kadrovska struktura. Ambulante su u vrlo lošem stanju i većina je neupotrebljiva, jer su građene pre 30-40 godina, što će biti ozbiljan zadatak pred nama kako obezbediti pacijentima u unutrašnjisti normalne uslove za lečenje.

Koje će se sve u budeće analize raditi u Domovima zdravlja?

- Što se analiza tiče u toku su razgovori sa Fondom i bitno je omogućiti da se brzo prepozna eventualni zdravstveni problem kao što je PSA pomoću kojeg se može videti stanje prostate. Neće biti duplih analiza u Domu zdravlja i Opštoj bolnici kako ne bi povećavali troškove. Takođe, potrebna je reorganizacija rada, treba im obezbediti opremu i kadar kako bi mogli da pruže zdravstvene usluge uz pomoć dijagnostike kako bi na taj način smanjili pritisak na sekundarne i tercijarne ustanove.

Šta je sa seoskim sredinama? Kako će se tu privući lekari i ostalo mredicinsko osoblje da rade u malim sredinama?

- Moramo pronaći način kako da motivišemo zdravstvene radnike u seoskim ambulantama. Ne mogu svi raditi u Zdravstvenim centrima i Kliničkim centrima, ponudićemo svakako određene beneficije, jer je bitno da zasnuju radni odnos i konkurišu i dobiju specijalizaciju.

Kakva je za Vas lično bila 2022. godina?

- Ova 2022. godina je u profesionalnom smislu bila mirnija ako tako može da se kaže ali iskoristili smo slabiji potencijal korona virusa da razmišljamo kako unaprediti kvalitetnije funkcionisanje Zdravstvenih centara.

Šta bi ste poželeli sebi, a šta našim čitaocima?

- Život me naučio da svima poželim prvo zdravlje, a ostalo će samo po sebi doći i ne može se meriti sa zdravljem.