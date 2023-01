GORAN KARADŽIĆ U INTERVJUU ZA PINK.RS: Ko dođe na Staru planinu stalno joj se vraća. To je krov Srbije, to su pluća Srbije

Goran Karadžić, direktor JP Stara planina, u novogodišnjem intervju za Pink.rs rekao je da je na "KROVU SRBIJE", tj. Staroj planini prošlogodišnja zimska sezona bila najuspešnija.

- Od početka otvaranja našeg rizorta, ali isto tako i od otvaranja ostalih naših preduzeća mi smo imali najbolju sezonu. To pokazuje broj gostiju koji su prošli, ali isto tako i prihodi. Za sada zimsku sezonu još nismo mogli da otvorimo upravo zbog ovih vremenskih uslova. Naše glavno pitanje je kada će pasti sneg. A sa druge strane naša bratska firma JP Skijališta Srbije ne mogu da ga naprave. Oni jesu bili napravili tri staze za spuštanje i to su staze koje su oko prve srpske gondole koja je na samo 20 metara od našeg hotela, ali veštački sneg se topi veoma brzo.

Koliko gostiju je boravilo kod vas u toj uspešnoj serzoni?

- Tokom cele godine više od 65.000 gostiju je bilo kod nas. I dalje to traje dok radimo ovaj intervju. Sada ne možemo da kažemo da će ni blizu biti, jer znamo. Nismo otvorili staze za skijanje i samim tim dosta ljudi koji dovode svoju dečicu zbog te mogućnosti nije još došao. Mi smo se negde prepoznali i bazirali na taj porodični turizam. Kod nas je to sve mirno, jako je konkretizovano u tom segmentu da čovek dođe da se odmori i da odradi određene, kako sportske aktivnosti, tako i raznorazne kongresne stvari. Prepoznati smo i kao vazdušna banja na 8. Kongresu kardiohirurga. Iz celog sveta dolaze, pre svega, zato što zaječarska sekcija to organizuje. A dolazili su i za vreme korene. To znači da su oni prepoznali Staru planinu kao sigurnu destinaciju i znaju da se tamo imunizuje. Na Staroj planini je sve zdravo. Imamo izvorišta vode, a trećina svih srpskih vodopada se nalazi na Staroj planini. Gde god se nalazite na Staroj planini, da li u našim objektima ili u domaćinstvima pijete izvorsku vodu. A jedemo i zdravu hranu. Vazduh koji dolazi do Stare planine dolazi sa dva mora i takođe je zdrav vazduh i jako je dobra i povoljna klima. Možemo slobodno da kažemo, a to su potvrdili i kardiolozi da je Stara planina pogodna za sve, da je vazdušna banja. Krov Srbije, tj. Stara planina su pluća Srbije. To je rekla i naša drugarica, prijateljica, ali i veliki stručnjak Marija Zdravković, direktor KBC Bežanijska kosa, ali i svi ostali dr Mitov, strani stručnjaci iz te oblasti kardiohirurgije. Nemali broj puta su bili na tim kongresima. Od kada sam ja tamo, viđao sam ljude iz SAD i Rusije, što je sada jako bitno u ovim političkim kretanjima. Onda kad vidite kako se oni druže, onda je to prava stvar. Taj vazduh je toliko dobar da možemo da kažemo da svaki naš gost koji se nađe na Staroj planini, pa i slučajni prolaznik, neposredni turista, koji dođe i prolazi Starom planinom da vidi taj dragulj i da vidi tu lepotu, faktički se imunizuje. To znamo, nedelju dan na zdravom vazduhu, planini, zamenjuje mesec dana bilo gde da se nalazite. U svakom slučaju prepoznati smo i sa te strane kongresnog turizma ili tim bildinga. Svaki naš gost koji dođe dobro se i odmori, ali i odradi ono zbog čega je došao.

Koja je razlika u broju gostiju? Da li ih ima više tokom zime ili leta...

- Najviše gostiju prođe upravo u zimskom periodu. U vezi s tim u ovim danima i jeste problem, jer ne znamo dokle će temperatura biti u plusu. Zbog toga i Skijališta ne mogu da naprave sneg, a mi posedujemo sve za pravljenje snega, ali za tako nešto temperatura treba da bude ispod minus 2 i da bude velika vlažnost. Skijališta su pokušala početkom decembra da prave stazu, tada su dozvoljavali uslovi, ali vrlo brzo je krenuo taj topao vazduh i kao fen topi sneg. Svaki naš gost uživa kod nas bilo leti ili zimi, da li u našem rizortu ili u našem spa velnes centru, ali i u otvorenim bazenima. Jedan bazen je za dečicu, a drugi bazen je za odrasle. Odvojeni su fizički, ali svaki roditelj vidi šta mu dete radi.

A da li dolazi više domaći ili strani gosti?

- Najviše gostiju dolazi iz Srbije, ali sa druge strane dolaze i naši gosti iz komšiluka. Najviše Bugari, Makedonci, ali isto tako iz Albanije, Crne Gore... Dolaze iz cele Evrope. Ono što je zanimljivo zimi dolaze gosti iz Slovenije iako imaju svoje planine. Ali i Bugarska ima svoje planine, ali opet dođu kod nas. Stara planina je prepoznata i najviše dolaze gosti iz tih komšijskih delova. Ovde dolaze porodice, jer svako dete ovde može da nauči da skija. To jeste upravo dobro na Staroj planini. Za goste koji borave više od sedam dana, za njihovu decu od četiri do 10 godina imamo besplatnu školu skijanja. za njih je obezbeđena oprema, ali isto tako obezbeđeni su instruktori koji sve to rade. I ski pas je obezbeđen. Za tu dečicu najbolje je da dođu da uče na Staroj planini. Sada čekamo da padne sneg i vrlo brzo ćemo imati navalu turista u tom obliku da dolaze, a to znači porodice najviše. Imamo i staze koje su zahtevne, i plave i crvene staze. Na Staroj planini može da se nauči dobro da se skija, a oni koji dobro skijaju ne čekaju na red nego prosto brzo ih gondola i celokupan sistemski lift odveze na destinacije koje žele.

Da li u ovom segmentu zaostajemo za Evropom i da li je potrebno nešto rešiti?

- Stara planina tek će se razvijati. Država je prepoznala tu destinaciju i vrlo je izvesno da ćemo doći do toga da započnemo zimski olimpijski centar Stara planina. najverovatnije će se to u nekoj budućnosti raditi sa našim komšijama iz Bugarske, jer i oni bi tako uključili svoje skijaške centre. U krugu od 150 kilometara je dobra destinacija tako da bi i Borovec i Banjsku došle u obzir, kao i naš Kopaonik i ostali budući skijaški centri. Kao bivši košarkaš moram da kažem da će se pre svega bazirati na tome da pokrenemo projekat multifunkcionalne hale. Već smo obavljali pripreme, pre svega u košarci.

Bile su već i najave za izgradnju te hale...

- Tako je. Čak i Košarkaška liga Srbije je prepoznala i prvi Kongres njihov i simpozijum je održan 2022. godine i sada će to biti tradicija. KK Mladost iz Zemuna bio je na tzv. suvim pripremama. Imamo najave i od naših NBA igrača koji osnivaju svoje kampove da će ih pokrenuti ovde, Nikola Mirotić je jako zainteresovan. Ali i drugi košarkaški centri su zainteresovani za obavljanje ne samo priprema na Staroj planini, već i kampovi za najmlađe. Mi kao državna institucija dajemo najbolje uslove. Mnogi su to prepoznali i mnogi dolaze. Tako da cele godine imaćemo aktivnosti. Naravno, sneg nam je jako bitan.

Da li ste u kontaktu sa Skijaškim savezom Srbije? Postoji li mogućnost organizovanja nekog velikog takmičenja?

- Sa svima. Na Staroj planini postoje FIS takmičenja. Stara planina je dobra za te skijaške aktivnosti. Tamo se obavljaju ozbiljne trke. Postoje, ali da li treba da se to razvija? Da. Takav sam ćovek da ću sačekati pravi momenat i tražiti i pravog investitora zajedno sa svim državnim institucijama, pre svbega sa Vladom Republike Srbije, jer ona je naš osnivač. A i predsednik dosta pomaže. Mnogo toga je već drugačije kada se ide i ka Staroj planini. Scvedoci smo koliko je Srbija generalno napredovala i napreduje. Takoće i kada se ide ka "krovu Srbije" novi su putevi, novi afalt. Gradićemo nove puteve samo da rata ne bude.

Da li su turisti zadovoljni ponudom koju im pružate?

- Sama činjenica je da je ovaj vid marketinga koji pravimo sjajan. Ali najbolji vid marketinga je kada nam jedna porodica dovede drugu porodicu. Turisti se vraćaju i dovode sve više ljudi. Pravimo starplaninsku porodicu. Najbolje nam je kada znamo da pričaju da se najbolje osećaju na Staroj planini. Imamo bogat kulturni sadržaj, pa tako i za doček Nove godine. Sada iako je toplo na Staroj planini je prelepo. Imamo deo Stare planine na kojem je i jedan restorančić koji se zove Plaža i odatežle „puca“ pogled za koji volim da kažem da gleda na more oblaka, na jedno prostranstvo.

Kako turisti reaguju na našu domaću hranu?

- Po tom delu smo dobro poznati. Celokupnu priču baziramo sa našim prijateljima iz lokalnih samouprava, ali pre svega iz Knjaževca, jer tamo se i nalazimo. Naravno i sa našim prijateljem, ja kažem i sa bratom, Milanom Đokićem, predsednikom opštine Knjaževac. Ali i sa svim ostalim. Kada skrenete od samo Niša, pa i samim Nišom smo jako zadovoljni saradnjom, jer i tamo imamo naš rizort Merošinu, tj. Oblačinsko jezero u Merošini. Niški aerodrom nam je jako bitan za sve ove naše rizorte. Uzimamo ajvar iz Dimitrovgrada, to treba probati, pirotska peglana kobasica, pirotski sir, pirotsko ili svrljiško jagnje, svrljiški belmuš... Zato i najveći deo hrane je sa srpskog podneblja.