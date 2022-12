VESIĆ NALOŽIO VANREDNE PREGLEDE PRUGA NA ŽELEZNICAMA

Ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastruktur Goran Vesić izjavio je da je danas JP “Infrastruktura železnica Srbije” naložio da se odmah izvrši vanredni pregled “problematičnih deonica” na prugama.

“Infrastruktura ima rok od deset dana da izvrši preglede, sačini izveštaj i predloži neophodne mere. To se posebno odnosi na deonice na kojima se, zbog lošeg stanja mreže, vozi sporo”, rekao je Vesić.

Ministar Vesić je rekao da je zatražio izveštaj posle vesti da se na srpskim prugama dogodilo treće iskliznuće za sedam dana, ovaj put na pruzi izmedju Orlovata i Farkaždina. Na sreću nije došlo do curenja jedne cisterne sa dizelom koja iskočila iz šina istakao je ministar.



“Nažalost u srpske železnice do 2015. godine skoro da ništa nije ulagano i sada plaćamo cenu decenijskog zapostavljanja infrastrukture. Do 2015. godine u obnovu železničke infrastrukture ulagano je izmedju 10-15 miliona evra godišnje. Samo ove godine u izgradnju novih i obnovu starih pruga uložili smo skoro 400 miliona evra”, rekao je ministar Vesić i dodao da “će biti potrebne godine da se uz ovaj tempo ulaganja obnove postojeće pruge”.

Vesić je rekao da očekuje izveštaj Komisije koju je oformio za ispitivanje okolnosti pod kojim je došlo do iskliznuća četiri cisterne sa amonijakom kod Pirota. “Izveštaj će biti objavljen i budite uvereni da će ako se utvrdi da neko nije radio svoj posao savesno ta osoba biti smenjena”, poručio je ministar.

Vesić je rekao da nije zadovoljan stanjem u železničkim preduzećima, pre svega u Infrastrukturi i Kargo” i da će predložiti konkretne mere i promene. “Pre dva dana sam se sastao sa sindikatima kada smo potpisali aneks Kolektivnog ugovora kojim su zaposleni u železnici dobili 12.5 odsto veće plate. Oni su to povećanje zaslužili. Rekao sam im da smo svi na jednoj strani i država, i menadžment i radnici i da očekujem njihovu podršku za promene i reforme koje čekaju železnička preduzeća”, poručio je Vesić.

Ministar Goran Vesić izjavio je da se železnica ponovo razvija zahvaljujući viziji predsednika Vučića. “Imamo brzu prugi izmedju Beograda i Novog Sada. Sada gradimo brzu prugu od Novog Sada do Subotice a brzo potpisujemo ugovor o izgradnji brze pruge od Beograda do Niša a posle i do Preševa. Kreće rekonstrukcija pruge Niš - Dimitrovgrad kao i Niš - Brestovac. Radiće se rekonstrukcija dela barske pruge od Valjeva do Vrbnice kao i pruge Stalać - Kraljevo - Rudnica. Ako tome dodamo beogradsku prigradsku železnicu investicije Srbije u pruge dostići će destine milijardi evra. Ne možemo da imamo modernu železnicu 21. veka sa brzim i sigurnim prugama a da organizacija naših železničkih preduzeća i njihovi pojedini rukovodioci budu na nivou 19. veka. To će morati da se menja”, poručio je ministar Vesić.