Gujon: Retko koji narod u Evropi bi izdržao ono što izdržavaju Srbi na KiM

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i osnivač organizacije “Solidarnost za Kosovo“ izjavio je da je 50. konvoj te humanitarne organizacije stigao u srpske enklave na KiM, dodajući da nije bio siguran da li će ove godine božićni konvoj uspeti da uđe na KiM.

Gujon je rekao da nije lako dopreminiti 12 tona pomoći šleperom na KiM, gde uvek ima poteškoća. "Dan pre nego što je konvoj ušao na KiM bio je zabranjen ulazak patrijarhu Porfiriju. Nisam bio siguran da li ćemo uspeti ove godine, 18. godinu za redom, 50. konvoj, ali ušao je i volonteri, takođe. Oni se sada spremaju da krenu na teren, da obilaze sela i srpske kuće u enklavama i da dele novu toplu odeću, obuću i sve ono što je potrebno za ljude na KiM", naveo je Gujon. Istakao je da je dopremljeno 48 koza, 40 ovaca i pet krava za porodice koje se bave stočarstvom na KiM. "Ti ljudi žive od stočarstva, oni su vredni i sami se bore za svoj život. Kada jednoj porodici poklonite deset koza ili jednu kravu, to je za njih veliko veselje. Kada biste ih pitali šta im treba, nikada ne bi odgovorili treba mi novac ili auto. Oni kažu treba mi traktor, krava, ovca. Kada se ljudi bore, onda i vi imate želju da im pomognete. A Srbi na KiM se itekako bore i retko koji narod u Evropi bi izdržao sve što oni izdržavaju već 23 godine i zato smo uz njih. Oni su za nas primer hrabrosti i dostojanstva", rekao je Gujon. Dodao je da je ovih dana vladala ogromna zabrinutost. "U razgovoru sa meštanima neki su izrazili strah od potencijalnih novih sukoba. Govorim o enklavama, južno od Ibra, na severu je tenzija bila ogromna, ali često se ono što se dešava na severu odražava i prenosi na jug", ukazao je Gujon. Objasnio je da su volonteri Francuzi koji uzimaju odmore u svojim firmama kako bi deset dana došli na KiM i bili uz narod koji pati i to traje već 18 godina. "Sećam se scena kad se celo selo skupi na nekoj raskrsnici ili trgu, deca su radosna i srećna, kao i stariji. Van tih trenutaka nema puno mesta za radost", naveo je Gujon. Prema njegovim rečima, volonteri će i u narednim danima biti na terenu i završiće podelu 12 tona pomoći, a usred zime humanitarna organizacija “Solidarnost za Kosovo“ uvek deli šporete, pogotovo za stare ljude. Gujon, koji je pre nekoliko dana bio sa predstavnicima svih srpskih udruženja u Albaniji, navodi da procene kažu da je u toj zemlji od 10.000 do 30.000 Srba. "Mi kao Uprava za dijasporu i saradnju sa Srbima u regionu, odlučili smo da to bude naš prioritet, pogotovo oko učenja srpskog jezika, organizacije manifestacija. Oni su tamo zaposleni u lokalnim firmama, jer ipak nije tamo situacija kao na KiM. Nekada je postojala politika asimilacije, ali se to smanjuje", napominje Gujon. Kaže da nema naznaka da će mu biti ukinuta zabrana ulaska na KiM. "Ja se i dalje sudim po kosovskim sudovima, prebacuju me iz jednog u drugi, bez obrazloženja, bez roka, ali se nadam da će to jednog dana da bude poništeno, jer je sramota u Evropi početkom 21. veka da se zabranjuje nekome da uđe na neku teritoriju, bez razloga, pogotovo kada taj čovek i finansijski podržava enklave. Verujem da će to biti kad-tad poništeno i to će biti znak da se situacija malo poboljšala na KiM", kazao je Gujon.