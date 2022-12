Kisić: Produžava se porodiljsko bolovanje sa 12 na 15 meseci

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić Tepavčević izrazila je očekivanje da će sredinom sledeće godine biti usvojen zakon prema kojem se porodiljsko odsustvo za prvo dete produžava sa 12 na 15 meseci, a za drugo sa 15 na 18 meseci.

Kisić je rekla da je to sjajna vest za buduće roditelje, mera populacione politike koju je podržao i najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ukazala je da će majke na taj način imati više vremena da se posvete svojoj deci i porodici. Kisić je istakla da to pokazuje koliko je naša država ekonomski jaka i stabilna, jer za sprovođenje te mere država iz budžeta treba da izdvoji dodatnih 8,4 milijardi dinara. "Mi smo počeli sa konkretnim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodice sa decom i nakon svih procedura u Skupštini, očekujem da će primena početi u prvoj polovini naredne godine", rekla je ministarka Kisić. To znači da će porodiljsko odsustvo radi nege deteta nakon rođenja prvog biti produženo sa 12 na 15 meseci, a kada je u pitanju drugo dete sa 15 na 18 meseci. Kisić je podsetila da je prethodnih godina produženo odsustvo za rađanje trećeg i četvrtog deteta na 24 meseca i dodala da je država na taj način izašla u susret majkama koje su prethodnih decenija tražile način da produže odsustvo, kako bi što više vremena provele sa svojom decom.