Gradonačelnik Đurić: U Novom Sadu imamo 900 kompanija koje se bave IT industrujom i zapošljavaju 10.000 ljudi

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić govorio je o budžetu Grada, budućim projektima, planovima za rekonstrukciju Bulevara oslobođenja.

- Budžet Grada je 40 milijardi i 654 miliona dinara. Četvrti most se već radi, to je nacionalni projekat, obezbeđena su sredstva iz Republike. Zajedno sa Pokrajinom Vojvodine treba da počnemo izgradnju pešačko-biciklističkog mosta, koji bi spojio Kej sa Petrovaradinskom tvrđavom, koji bi trajao tri do četiri godine i u za njega je izdvojeno četiri milijarde dinara. Imali smo prezentaciju Almaškog kraja, biće zaštićeno 28 ulica, puno biciklističkih staza, biće novih sadnica, zelenila. Dobićemo novi obris grada ćemo dobiti i svi će biti ponosni. Prva faza će trajati tri godine. Treba da radimo i gimnaziju “Laza Kostić”. Očekuju nas veliki projekti u narednoj godini, ali ni davanja koja smo obezbeđivali prethodnih godina u oblasti socijale, kulture, sporta.

Pešačko-biciklistički most trebalo bi da bude završen do 2025. godine

Gradonačelnik je istakao da je početak izgradnje pešačko-biciklističkog mosta planiran za sredinu 2023. godine i da bi trebalo da bude završen do 2025. godine. Novosađani će imati priliku i da učestvuju u davanju imena novom mostu.

-Mi Novosađani mahom završimo mostove i ostanu stari nazivi. Ovde ćemo gledati da Novosađani odrede ime za njihov pešačko-biciklistički most koji će spojiti sremsku i bačku stranu grada- istakao je.

Dobili smo 40 miliona evra bespovratnih sredstava za regionalnu deponiju

Grad Novi Sad se odlučio i za izgradnju regionalne decenije, a projekat je završen. U prvoj polovini 2023. godine raspisaće se javna nabavka.

-Iz Evropskih fondova je dobijeno oko 40 miliona evra. To su bespovratna sredstva, za nas veoma značajna. Ostatak, oko 40 miliona evra, bi trebalo da obezbedimo iz rešubličkih sredstava i grada. Urađeno je kompostilište u JKP “Zelenilo” i treba da uradimo projekat za čvrst građevinski otpad.

Kompanija IBM u Novom Sadu zaposliće 60 ljudi

Prvi čovek Novog Sada naglasio je da su se pre 2012. kompanije su se samo zatvarale, te da danas u našem gradu posluju Lir, Kontinental, Beri Kalebo, Nidek, i najavio novu diviziju Kontinentala koji otvara svoju čevrtu fabriku.

-Zato smo došli do toga da imamo 37.000 više zaposlenih ljudi nego 2012. godine. Imamo 900 kompanija koje se bave IT industrijom, a zapošljavaju 10.000 ljudi, s tendencijom da ona ide i na 20.000 zaposlenih. Sa premijerkom sam bio i u IBM kompaniji, koju znamo po tome što je napravila prvi kompjuter, oni su otvorili predstavništvo u Novom Sadu. Zaposlili su 32 ljudi i tokom sledeće ljudi imaju plan da zaposle još 28 ljudi.

Sledeće godine započinjemo rekonstrukciju Bulevara oslobođenja

U saradnji s APV urađeno je 28 kilometara puta u Novom Sadu. Grad će nastaviti da sarađuje sa Pokrajinom, a evo koji je sledeći veliki poduhvat.

-Na asfaltiranje ili rekonstrukciju utrošeno je blizu 800 miliona dinara, a nekada je to samo bio budžet grada. Bulevar oslobođenja radiće se u narednoj godini, verovatno je to najfrekventnija saobraćajnica. Plan nam je da u drugoj polovini jula, početkom avgusta, u tri smene uposlimo svu putarsku operativu i za mesec dana asfaltiramo bulevar- zaključio je graodnačelnik.