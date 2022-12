Četvrtaci iz Vrčina učiteljici za Novu godinu napisali predivno pismo: 'Grdi nas, ali prašta. Naša Ana'

Pismo mališana učiteljici Ani Sinđelić iz Vrčina pokazuje koliku oni ljubav gaje prema njoj.

Učitelj, vodič kroz najsrećnije dane, oslonac, drugar... Ovi epiteti daju se, s punim pravom, nastavnici Ani Sinđelić. U Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Vrčinu ona svojim učenicima, kažu, ulepšava svaki minut obrazovanja.

Budući da je Nova Godina, njeni učenici su odlučili da joj napišu jednu čestitku i tako pokažu koliko im znači njena posvećenost.

- Najlepše dane đaka, obeleži mimo porodice jedna osoba, a to je učiteljica. Od osnovnih stvari, do velikih želja i ispunjenja istih, tu je upravo ona. Osluškuje, grdi, savetuje, hvali, ali prašta, naša Ana. Na svako naše pitanje, Ana ima odgovor, za svaku našu grešku, pokaže dovitljivost i nađe rešenje, kad je malo ljuta, svima nam je žao, ali to je ono pravo, jer tada znamo da joj je do nas stalo.

Draga naša učiteljice,

Najvažnija ste nam osoba nakon naših roditelja, od naših malih, ali velikih srca, želimo vam Srećnu novu godinu. Dajte nam svetlost ka znanju, pomažite nam da idemo dalje i koračamo sigurnim korakom stazama naših snova. Hvala Vam, na entuzijazmu, trudu i radu, na velikoj podršci koju osećamo od vas. Radujemo se i Vašem ličnom uspehu, jer kada smo svi srećni, to je prava stvar i sve Vam ovo pišemo jer mislimo da ste pravi car.

Vaši učenici su vam veoma zahvalni na strpljenju i ljubaznosti. Sretna Nova godina, samo vaše 4/3", stoji u pismu posvećenom učiteljici Ani Sinđelić iz Vrčina.

Draga učiteljice Ana, srećni ste kakve učenike imate, a koliko su oni srećni dokazuje ovo pismo. Srećni praznici, sledite svoje snove.