Na autoputevima prvog jutra 2023 skoro bez vozila

Na autoputevima i važnijim i frekventnijim putnim pravcima Srbije, prvog jutra 2023. godine gotovo i da nema vozila, ali se za one koji se ipak odluče da krenu na put, savetuje da budu oprezni zbog pojave magle na određenim deonicama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kako navode iz Puteva Srbije, zbog pojave magle vidljivost je smanjena na auto-putu E-75, na deonici od petlje Doljevac do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom od 50 do 200 metara i na auto-putu E-80, od petlje Pirot Istok do graničnog prelaza s Bugarskom na 100 metara. Moguća je pojava magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Putevi Srbije navode takođe da je obustavljen saobraćaj na deonici od Sopota do Pirota, zbog sanacije pruge usled prethodnog prevrtanja vagona. Alternativni putni pravac je državni put I I A 259 od Sopotske petlje do Pirota. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, a moguć je led na sledećim putnim pravcima: Vlasinsko Jezero - granica Srbije i Bugarske (Ribarci) i Gložje (Golema Reka) - Bosilegrad.