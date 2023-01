Izmene u saobraćaju zbog radova na putevima

Prema informacijama Puteva Srbije, na auto-putu E-75 kod petlje Pojate – Ražanj u smeru ka Beogradu, zbog radova na pojačanom održavanju zatvorena je leva kolovozna traka u smeru Niš – Beograd.

Saobraćaj je preusmeren u desnu kolovoznu traku i odvija se dvosmerno, do 15. januara, a petlja Ražanj otvorena je za saobraćaj. Na istom auto-putu u zoni naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu, izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji čeone naplatne stanice, do 15. maja. Saobraćaj se odvija prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Kako je navedeno u saopštenju, izvode se radovi i na rekonstrukciji mosta Paljevo kod skretanja za naseljeno mesto Paljevo do 15. marta. Za saobraćaj na mostu zatvorena je leva saobraćajna traka sa naizmeničnim propuštanjem vozila u desnoj traci uz semaforsku signalizaciju. Na delu puta Čačak - Požega, u zoni petlje Pakovraće, izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na izgradnji auto-puta Miloš Veliki, na deonici Pakovraće - Požega. U zoni radova ograničena brzina kretanja vozila. Na ulazu u Grocku, iz pravca Beograda, zbog radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš - Mladenovac do 16. septembra u periodu od 7 do 17 čaosva izmenjen je saobraćaj uz naizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozil, navedeno je u saopštenju.