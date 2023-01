Oglasila se agencija nakon drame sa srpskim turistima na aerodromu u Istanbulu: Povratak je 5. januara, biće smešteni u hotelu sa 5 zvezdica!

Nakon što se odigrala prava drama danas na aerodromu "Sabiha Gokcen" u Istanbulu, usled čega je 30 srpskih turista ostalo "zarobljeno" zbog otkazivanja leta, sada su se oglasili iz turističke agencije "Balkan Fan" i istakli da su sa ino-partnerom obezbedili povratni direktni let 5. januara, a do tada će uz njihovu saglasnost biti smešteni u hotel sa pet zvezdica na bazi punog pansiona o trošku agencije.

- Tvrdnja putnika da im se niko ne javlja nije tačna jer imamo vodiča - predstavnika agencije sa njima u Istanbulu koji je sa njima sve vreme u komunikaciji i uživo i telefonom - kažu iz agencije i dodaju:

- Let je otkazan od strane avio-kompanije usled nemogućnosti poletanja zbog magle što se ponekad dešava. Putnicima smo sa našim ino-partnerom obezbedili povratni direktni let 5. januara, a do tada ih smestili uz njihovu saglasnost u hotel sa 5 zvezdica na bazi punog ponsiona (doručak- ručak- večera) o trošku agencije.

Prema njihovim rečima, svi putnici su prihvatili ponuđenu opciju sem dvoje kojima je obezbeđen autobuski prevoz na relaciji Istanbul - Beograd (bez presedanja) danas takođe o trošku agencije.

- Jako nam je žao što su vremenaki uslovi poremetili planove putnika - poručili su iz agencije.

Podsetimo, let PC-371 danas u 11 sati po turskom vremenu je otkazan, a zabrinuti putnici koji su Novu godinu dočekali u Istanbulu, trebali su da slete na aerodrom "Nikola Tesla" u 10 časova i 50 minuta po lokalnom vremenu.

Tim povodom, oglasila se i konzulka Srbije u Istanbulu Ivana Pejović koji je objasnila da putnicima avion danas neće poleteti zbog guste magle.