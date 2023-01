Majkama novorođenih beba u Gračanici po 100.000 dinara

Predsednik Privremenog organa grada Prištine sa sedištem u Gračanici Novak Živić i član PO Marko Arsić uručili su danas majkama beba rođenih u Novoj godini 100.000 dinara prilikom posete porodilištu u Gračanici.

Živić je roditeljima preneo pozdrave direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića i istakao da će država Srbija, Kancelarija za KiM i lokalne samouprave uvek biti uz svoj narod. "Nema većeg zadovoljstva i radosti nego kada na svet dođe beba, a posebno se to oseća ovde na ovim prostorima. I pored svega što nam se dešava, mi živimo, postojimo, rađamo se. Za to su posebno zaslužne naše majke, žene, sestre. One su stub našeg društva, a mi smo tu da pomognemo sve što je u našoj moći da nas ima više. Država Srbija i naš predsednik nam nesebično pomažu u tome. Srbija svakodnevno ulaže u naš opstanak na Kosmetu, a naše postojanje i rađanje je dokaz da smo odlučni da ovde ostanemo i svetu pokažemo da mi drugu državu nemamo osim Srbije", rekao je Živić, preneo je Kosovo onlajn. Novčana sredstva PO grada Prištine obezbedio je u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju.