Kvadrat nikad nije bio skuplji, a cena samo raste! Stručnjaci imaju NEOČEKIVAN ODGOVOR na pitanje šta nas čeka u 2023.

Već neko vreme gledamo rast cena nekretnina. Prosečan kvadrat stana za dve godine poskupeo je za oko 30 odsto. Na pojedinim lokacijama u većim gradovima, cena je išla u plus i do 70 odsto, a najčešće za oko 25.

Šta možemo očekivati u narednoj godini, hoće li balon da pukne ili nam sleduje novi rast cena?

Imajći u vidu da cene kvadrata rastu duže od dve godine, mnogi su očekivali bar stagnaciju, ako ne i pad. Okolnosti i velika tražnja učinili su, međutim, da tržište nekretnina ostane na ceni i da kvadrat nekretnine iz meseca u mesec bude samo vredniiji - ne samo u Beogradu, već širom Srbije.

Milić Đoković, procenitelj i stručnjak na tržištu nekretnina, kaže da sada sledi mirniji period, ali da to ne znači da cene neće rasti.

- Očekujemo stagnaciju cena i blagi rast, i to su to okolnosti koje dolaze kao posledica rasta inflacije. Svi parametri koje smo testirali pokazuju tendenciju blagog nastavka rasta cena. To znači da neće biti naglog rasta i trenda koji smo prethodno gledali, već da će povećanje pratiti inflaciju. Koliko će to povećanje iznositi zavisi od kretanja inflacije - kaže Milić Đoković.

Đoković ističe i smanjen broj građevinskih dozvola, što bi, kako kaže, u narednom perodu moglo dodatno da doprinese rastu cena.

- U trećem i četvrtom kvartalu 2022. broj izdatih dozvola je smanjen za 20 odsto što znači da će se za toliko manje graditi u 2024. To je petina manje stanova u novogradnji nego sada. Taj deo moraće da se nadoknadi ili iz stare gradnje ili iz legalizacija. Jer ako se to ne desi i ne bude ozbiljne ponude stanova, nažalost cene će nastaviti da "divljaju". To su faktori koji utiču na tržište nekretnina, dakle zakon ponude i potražnje - tvrdi sagovornik i nastavlja:

Nažalost, kod nas kad se desi skok cena, teško je očekivati povratak na staro. Čak su i 2009. godine cene samo stopirane, nisu pale. Ljudi su čekali da dođe do vraćanja na staro, međutim, to se nije dogodilo

Slično mišljenje ima i Nenad Đorđević, predsednik upravnog odbora Klaster nekretnina.

- Možemo da očekujemo stagnaciju sa nekim blagim rastom, i to zbog toga što su 2022. cene dosta porasle jer su sa druge strane porasle kamate na kredite zbog rasta euribora. To negde govori da neće biti ekspanzije stambenih kredita, ali će biti tražnje sa strane investicionog ulaganja, pošto u kriznim situacijama ljudi žele da ulože novac u ono što je najsigurnije, a to su nekretnine - kaže Đorđević.

Jelena Davdović, vođa prodajnog tima oglasnih portala Nekretnine.rs kaže za "Blic Biznis" da bez obzira na globalnu krizu, rastuću inflaciju, kao i na to da je gradnja usporila, potražnja za stanovima je i dalje je velika. Uprkos tome što građani sa nestrpljenjem čekaju da posle velikog rasta dodje i do korekcije cene, predviđanja su da će samo doći do smirivanja tržišta.

- Očekivanje je da dođe do usporavanja rasta cena. Stručnjaci predvidjaju da će se tržište stabilizovati od oktobra naredne godine, ali da neće doci do smanjenja cena već samo do smirivanja tržišta. Sigurno je da će i 2023. biti izazovna, pogotovo kada su u u pitanju uslovi za odobrenje stambenih kredita, kao i rast kamatnih stopa s obzirom na to da čelnici ECB daju izjave da će se kamate podizati do polovine naredne godine - kaže naša sagovornica i dodaje:

Ukoliko se u narednoj godini nekome stvore dobri uslovi, preporuka je da krene u akciju zvanu kupovina stana. Koliko će trajati globalna kriza niko ne može da da, i zato uvek kada imate načina i mogućnosti, treba da investirate u nekretninu

Prosečan kvadrat novogradnje 1.337 evra

Jedan primer najbolje govori o promeni cena. Za 50.000 evra do pre dve, tri godine moglo se kupiti oko 40 kvadrata u novogradnji u širem centru Beograda. Danas je to nemoguće. Za ovaj iznos moguće je pronaći male stanove, odnosno garsonjere u starim zgradama i u suterenima.

Prema izveštaju RGZ iz septembra ove godine prosečna cena kvadrata u centru prestonice je 3.078 evra. Prema ovom izveštaju najeftiniji prosečan kvadrat u novogradnji je na opštini Rakovica 1.655, kao i na opštini Čukarica 1.695 evra.

Kako pokazuje izveštaj portala Nekretnine.rs prosečna cena kvadrata u centru Beograda u novembru bila je 3.150 evra. Opština Novi Beograd zabeležila je cenu od 2.633 evra, dok je opština Mirijevo dostigla cifru od 1.750 evra.

U Novom Sadu su prosečne cene kvadrata oko 2.500 evra, u centru Niša skoro 1.800 evra, u Kragujevcu 1.282 evra a u Pančevu 1.404 evra po metru kvadratnom.

Autor: