NOVOGODIŠNJA NOĆ BILA JE NEVEROVATNO TOPLA, A KAKAV ĆE BITI BOŽIĆ? Prva polovina zime biće EKSTREMNA - evo i zašto!

Za Božić nas očekuje suvo i relativno toplo vreme.

Prave zime sa niskim temperaturama i snežnim padavinama do sredine januara neće biti, kako je naveo Marko Čubrilo na svom Fejsbuk nalogu. U danima koji dolaze očekuje nas neznatno hladnije vreme, a Božić ćemo dočekati uz suvo i relativno toplo vreme.

Od 9. januara vreme će se pogoršati i to će trajati do 11. januara. U tom periodu na višim planinama u regionu padaće sneg, a u nizijama kiša. Od 13. januara temperature će biti "razumno" iznad proseka i trebalo bi da se kreću od 5 do 10 stepeni Celzijusa sredinom dana.

Kako navodi Čubrilo, za sada, barem do polovine januara, nema signala za bilo kakvo jače zahlađenje. Ukoliko se prognoza ostvari, prva polovina zime proći će kao ekstremno topla. Za sada nema informacija kakva će biti druga polovina ovog godišnjeg doba.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u sredu će najniža temperatura iznositi od -1 do 8, a najviša od 7 do 14 stepeni Celzijusa.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku ujutro kratkotrajno jak, severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. I u Beogradu sutra pretežno oblačno i suvo.

