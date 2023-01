ILINKE IZ PRIBOJA NEMA VIŠE OD 20 DANA - Otac ne odustaje od potrage: Uskoro mi je rođendan, imam samo jednu želju

Dalibor Dujović, otac Ilinke Dujović iz Priboja koja je nestala pre 23 dana na društvenoj mreži objavio je nove potresne poruku i istakao da je uveren da je njegova ćerka živa.

"Vi ne znate koliko mojoj Ilinci i meni znači vaša podrška! Zbog vas mogu nekad i da se nasmejem! Reći hvala je malo! Kao i do sada, podrška policije iz Priboja je još sa nama! Često idem, i jutros sam razgovarao! Ni oni ne odmaraju i ne odustaju! Telefonom svaki dan mnogo toga proverim i završim! Nisam ništa našao obalom Lima! Išao sam od Mioča, Amfore. Uzvodno levom obalom ! Moram obići sutra opet od Mioča, ali desnu stranu! Taj deo je slabo pretraživan. Jedan čovek bih mi sutra dobro došao! Mnogo lakše i brže pređemo zajedno! Sam...teško i sporo", napisao je on i zamolio za pomoć.

Dodao je i da su uskoro najpre njegov, a zatim i rođendan njegove ćerke.

"Uskoro mi je rođendan ! A zatim i rođendan moje ćere! Imam jednu želju ! Samo moju ćerku. Poželeo sam je mnogo. Odlazi i ovaj 23. dan! Ja sam isti! Jako i hrabro! Sa srcem i verom! Za moju dušu, moju Iku!

U ranijim objavama je napisao i da ni sam više ne shvata odakle mu snage i volje u ovom teškom periodu, ali uveren je da je njegova ćerka živa.

"Moja Vera i Nada! Vaša podrška! Mislim da mi je samo to ostalo i to me drži ! Užasno zvuči da je ovo 22. dan, ali svaki prethodni i sledeći dan, ja sam isti. Kao i u ponedeljak 12.12.2022 oko 16.45 sati. Samo jako i srcem! Danas sam sam sa moji psom išao od Ribarskog do Kamenitog ostrva na granici. Lim je tako nizak! Ne morate da znate kakav je osećaj gaziti pored Lima i ne mogu da kažem, znate zašto idem Limom. Nije moja Ika tamo! Osećamo to i vi i ja - napisao je juče njen otac.

Podsetimo, Ilinka je nestala 12. decembra po drugi put, a na sebi je imala zelenu jaknu, sivu trenerku i crne čizme. Za Ilinkom se takođe tragalo i 30. septembra 2022. godine kada je napustila porodičnu kuću i nestala. Tada je posle više od 24 sata potrage pronađena na visu Bić iznad Priboja u lošem stanju, zbog, kako se sumnja, trovanja prozrokovanog tabletama.