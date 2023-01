I DALJE ZNATNO TOPLIJE OD PROSEKA! Evo kakav dan je pred nama: BEOGRAĐANI, MOŽDA VAS IZNENADI PONEKA KAP KIŠE!

Oblačnost koja dolazi sa severa, zahvata Vojvodinu pre podne i širi se ka centralnim predelima Srbije u toku popodneva. Ovi oblaci mogu usloviti ređu pojavu kratkotrajne kiše u Banatu. U ostalim predelima Srbije suvo.

Na jugu Srbije ujutru magla, a tokom dana sunčani periodi. Biće toplije nego u sredu i znatno toplije od proseka. Vetar slab, ujutru južni, a popodne na severu Srbije zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 6°C, a maksimalna od 8°C u Požegi do 15°C u Negotinu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 8°C.



Beograd: U četvrtak ujutru sunčani intervali, a popodne oblačno sa malom šansom za poneku kap kiše. Vetar slab, ujutru južni, a popodne zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, a maksimalna do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 8°C.

