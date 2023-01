Sve promene u porodiljskom odsustvu u Srbiji: Ovako će izgledati ubuduće

Porodiljsko odsustvo u Srbiji više neće biti kao što je sada. Neće počinjati u vreme u koje sada, a neće ni trajati koliko traje sada, ukoliko se Vlada a zatim i poslanici slože i prihvate predloge kolega. Trajaće duže i za prvo i za drugo dete a računaće se od onog trenutka kada se žena porodi, a ne 28 dana pre porođaja. Izuzetak će biti majke prevremeno rođene dece, jer je predlog da njima porodiljsko počinje onog trenutka kada dete napusti Odeljenje neonatologije i dođe kući.

Ove izmene najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči Nove godine koji je istakao da je razlog da se pomogne majkama, a to je potvrdila i ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić.

Predsednik je najavio da želi da se poveća nivo porodiljskog odsustva za prvo i drugo dete sa 12 na 15 meseci i na 18 meseci.

- Da probamo da majkama pomognemo - rekao je predsednik i dodao koliko će nas to koštati:

- 8,4 milijarde nas košta da povećamo porodiljsko.

Ministarka Darija Kisić kazala za Telegraf.rs da bi to značilo da se porodiljsko za prvo dete produži sa 12 na 15 mesci, a za drugo sa 15 na 18 meseci.

Za treće i svako naredno dete porodiljsko odsustvo je dve godine.

Predlog je i da se pomeri početak porodiljskog. Sada porodiljsko počinje 28 dana pre porođaja, a cilj je da ono počinje sa danom dolaska bebe na svet.

Za to postoji niz opravdanih razloga.

- U međuvremenu, znamo, menjali su se neki drugi zakoni. Recimo Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Postoji određena vakcinacija koja se može dati tek u uzrastu sa navršenih godinu dana a da je ta vakcina i obavezna za upis u vrtić (MMR). Tako da čitav niz faktora sledi koji nameće da većina majki nije ni u mogućnosti da sve to ispuni da se vrati na posao. Onda znamo da smo svi mi tražili različite opcije kako da produžimo naše odsustvo, pa prvo koristimo godišnji odmor koji nismo koristili, onda majke traže načine kako da otvore bolovanje. Nesporno je da postoji potreba da se ta tačka pomeri pogotovo još kada su u pitanju majke koje su prevremeno rodile decu. Deca koja su rođena pre termina vrlo često su na odeljenju za neonatologiju, tu provedu i po nekoliko meseci, a majka nije sa njima. I za te majke se otvorilo pitanje pomeranja početka porodiljskog. To sve jesmo inicirali. Ne mogu da kažem tačne vremenske odrednice kada će to da se dogodi jer to ne zavisi od nas, ali sva ta pitanja smo pokrenuli - kazala je ministarka Kisić i dodala:

- Na taj način smo definisali, da je najpoželjnije da se računa kada se majka porodi. To isto važi i za majke prevremene rođene dece, odnosno od onog momenta kada dete dođe kući. Jedna od opcija o kojoj smo razmišljali, da se produži za ono vreme koje je dete provelo u bolnici do onog momenta kada je dete došlo kući - objasnila je ministarka.

Ministarka Kisić je, inače, podsetila je da u Srbiji oko 50 odsto porodica sa decom ima samo jedno dete, ali i otkrila da je u toku prošle godine došlo do blagog rasta nataliteta za manje od jedan odsto.