ŠTA JE OSTEOPOROZA I KAKO JE PREPOZNATI?! Ova bolest kostiju češće pogađa žene, i to u POSEBNOM dobu života - EVO KADA I ZAŠTO!

Vladan Jovićević, direktor Doma zdravlja "West medic", objašnjava da je osteoporoza bolest metaboličkog sistema.

Dobitkom bolesti osteoporoze dolazi do smanjenja gustine kostiju, gde one postaju krhke, lomljive, a nakon čega dolazi i do brojnih povređivanja, priča doktor.

- Skor koji je preko dva i više je osteoporoza, a preko 3 i 4 su rizični za kompresivne frakture, i one mogu nastati kod padova i slično - objašnjava.

Kako je istakao, do osteoporoze češće dolazi kod žena, i to nakon menopauze.

- Uvek je savetno da žene pred kraj menopauze rade češće preglede, da bi bile svesne da se to stanje možda odražava. Taj pregled nije skup, i sitno zračenje je u pitanju, kako bi se videlo stanje kostiju - rekao je Jovićević.

U tim trenucima je bitno promeniti neke načine života. Postoje medikamenti, ali se mora promeniti i ishrana, morate biti aktivniji, i naterati sistem da taložite kalcijum u kostima, ili da ga jednostavno održavati, rekao je Jovićević.

Kako kaže, ova bolest pogađa i mlađe, a ona je najčešće propratna bolest neke primarne, međutim, osteoporoza jeste tipična za starije osobe.

Autor: