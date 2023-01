DRUGI NAJTOPLIJI BOŽIĆ U SRBIJI: Meteorolog otkriva kolika će temperatura biti ove nedelje!

ZA Božić sunčano, do 15 stepeni. Početkom sledeće sedmice manje zahlađenje i prolazna kiša, na višim planinama sneg. Od srede suvo. Prave zime i dalje nema na vidiku, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

- Narednih dana arktički vazduh doneće evropskom delu Rusije i Moskvi zahlađenje na -30 do -20 stepena. Prethodnih dana vreme je bilo pravo prolećno, uz sunčano vreme, a prvi dani Nove godine doneli su temperature i do skoro 20 stepeni. Na području Srbije od četvrtka do kraja sedmice očekuje se visok vazdušni pritisak, pa će vreme biti stabilno i suvo, a nešto zapadnije od našeg područja biće veoma izražen termički visinski greben sa jugozapada, pa će sa Mediterana pristizati i topla vazdušna masa.

- Dakle, u Srbiji će u četvrtak biti promenljivo oblačno i toplije. Ipak, snažan ciklon, koji će se svojim centrom premeštati preko centralne Evrope dalje na istok, svojom krajnje obodnim delom zahvatiće uveče severoistok Srbije i u sklopu veoma oslabljenog hladnog fronta doneti slabu kišu, a širom Srbije jugozapadni vetar biće u skreztanju na severozapadni, na istoku Srbije biće veoma jak. Maksimalna tempetratura biće u četvrtak od 12 do 16°C, u Beogradu do 15°C, u predelima sa maglom na jugu Srbije hladnije, temperatura od 6 do 8°C. Od petka do nedelje u Srbiji će biti pretežno sunčano ili umereno oblačno - navodi Đurić.

Ujutro se u dolinama i kotlinama očekuje magla, a slab mraz samo na jugu Srbije i u kotlinama. Maksimalna tempetratura biće od 10 do 15°C, u Beogradu do 13°C. U pojedinim predelima magla se očekuje tokom većeg dela dana, naročito na jugu Srbije, u kotlinama i dolinama i u tim predelima biće hladnije, maksimalna temperatura od 8 do 10°C.

- Istovremeno, napomenuti snažan ciklon premeštaće se narednih dana preko centralne Evrope ka istoku, a svojim centrom u petka i tokom vikenda naći će se nad južnijim predelima evropskog dela Rusije. Ovaj ciklon doneći obilni sneg Ukrajini i Rusiji, a potom će u svom zadnjem delu da uslovi prodor arktičkog vazduha sa severa. Već u četvrtak na severu Rusije očekuju se temperature od -20°C, dok će u Moskvi i na zapadu Rusije nakon današnjih vrednosti oko 0°C, temperature u petak i za vikend opasti na -25 do -30°C, pa i niže. Ova ledena vazdušna masa spuštaće se ka jugu nešto istočnije, pa će istočnoj Ukrajini doneti vrednosti od -15°C, a očekuje se njen prodor više ka predelima Kavkaza, tako da će Balkan i Crno more, kao i oblast Karpata biti pošteeni ovog ledenog udara. U nedelju veoma snažan ciklon zahvatiće Britanska ostrva i severozapad Evrope, a u sklopu njega i orkanska oluja obrušiće se na ovaj deo kontinenta. I dok temperature na istoku Evrope budu i ispod -30°C, topla vazdušna masa u sklopu jugozapadnih strujanja donosiće zapadnoj Evropi temperature od 15°C.

- Ovaj ciklon usloviće pad vazdušnog pritiska nad Srbijom i pojačanje jugoistočnog vetra, a sve to biće uvod u promenu vremena. Ovaj ciklon u ponedeljka će se premeštati sa severa Atlantika ka centralnoj Evropi, a istovremeno u sklopu njega premeštaće se i hladni front, pa se u Đenovskom zalivu očekuje formiranje sekundarnog ciklona. Ovaj ciklon iz Đenovskog zaliva vrlo brzo premeštaće se preko Jadrana ka našem području i u ponedeljak će Srbiji doneti već od jutra sa severozapada naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Srbija će i dalje biti u prednjem delu ciklona, uz strujanje tople vadušne mase sa Mediterana, pa će maksimalna temperatura biti od 9 do 15°C, samo u Negotinskoj Krajini maglovito i hladnije - navodi on.

Prema našem području, kaže Đurić, očekuje se spuštanje prostrane visinske doline sa severa i severozapada i to u sklopu snažnog ciklona, a istovremeno i prodor hčadnog fronta:

- Veliki gradijent pritiska usloviće da u ponedeljak u košavskom području i na planinama duva veoma jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima od 100 km/h. Vazdušni pritisak biće ispod normale. Planine su i dalje bez snega, a više planine i Kopaonik potpuno su bez snega ovog januara, a loša vest da se u ponedeljak očekuju padavine u obliku kiše. Ipak, dobra vest je da će u noći ka utoraku i u utorka kiša na višim planinama i na Kopaoniku preći u sneg, pa bi palo 5 do 10 cm snega, što bi tek ublažilo katastrofalnu situaciju na planinama ove zime.

- U utorak se očekuje premeštanje ciklona i hladnog fronta preko našeg područja dalje na istok. Veću ujutro nakon prodora hladnog fronta i centra ciklona, jugoistočni vetar u utorak biće u skretanju na jak severozapadni, a očekuje se i prodor nešto hladnije vazdušne mase sa severa Atlantika preko oblasti Alpa. Dakle, zahlađenje neće biti ono pravo zimsko, jer se ne očekuje prodor vazdušne mase sa severositoka i iz Rusije, već blage sa Atlantika. U utorak će na severu Srbije biti suvo, u ostalim predelima kiša, na višim planinama sneg. Duvaće jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Maksimalna temperatura biće od 8 do 10 stepeni.

Đurić dodaje da se od srede se očekuje suvo, uz osetniji porast vazdušnog pritiska, pa će vreme biti stabilno.

- Maksimalne temperature prema sredini januara biće u posetepenom padu na vrednosti od 5 do 7°C, a i dalje se u mnogim predelima ne očekuje jutarnji mraz. Nakon sušnog perioda, početak sledeće sedmice doneće prolazne padavine, većini predela 10 do 20 mm, a manji snežni pokrivač mogao bi u utorak da zabeli više planine. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovaj deo godine od 1 do 5°C, vidimo da se one u prethodnom peripdu bile više i za 15 stepeni, dok će u naredmnom perodu biti više za 5 do 10 stepeni, uz postepeni pad nakon Božića prema sredini meseca, ali će one i dalje biti nešto iznad prosečnih vrednosti. I dok ćemo ovaj Božić dočekati više u znaku prolećnog vremena sa temperaturom od 15°C, slična situacija bila je i prethodnih godina, pa su tako početak 2021. i 2022. godine takođe donele pravo prolećno vreme i temperature od skoro 20°C, a na Božić 2001. godine u Beogradu je bilo 21°C i to je bio najtopliji Božić otkad se vrše merenja. Pamtimo i hladne dane tokom Božića, pa je tako na Božić 2017. godine, uz sneg, temperatura u jutarnjim časovima bila širom Srbije ispod -15°C, a tokom dana ispod 0°C (ledeni dan) - rekao nam je Đurić.

