BAŠ NEOBIČNO, SRPSKI METEOROLOG PODSETIO NA OVU ČUDNU PODUDARNOST S PROŠLOM ZIMOM: Neverovatne temperature i za Božić?!

I tokom prošlogodišnjeg početka Nove godine i tokom Božića vreme je skoro bilo preslikano ovogodišnjem, uz prolećno vreme i temperature od skoro 20 stepeni, objavio je meteorolog Đorđe Đurić na svom Fejsbuk profilu.

On je u najnovijem postu na ovoj društvenoj mreži podsetio pratioce kakvo nam je vreme bilo prošle godine za novogodišnje i božićne praznike i prosto je neverovatno da ove godine imamo reprizu.

Repriza prošle zime za vreme novogodišnjih praznika

Tako je za prošlu zimu napisao tačno ovako: "Posle ekstremno toplog početka godine, uz temperature i za 15 stepeni više od proseka, danas stiže zahlađenje, tako da nas već u petak očekuju temperature primerene ovom delu godine i one će od petka biti oko ili nešto iznad prosečnih vrednosti. Ipak, iako se očekuje zahlađenje, ne očekuju se one prave zimske temperature, niti pravi zimski uslovi, objavio je meteorolog

Prvi dani 2022. godine doneli su Srbiji veoma visoke temperature za ovo doba godine, uz maksimalne vrednosti i do 17°C. To su vrednosti za 10 do 15 stepeni više od proseka za početak januara. Ujedno, vreme je stabilno, suvo i pretežno sunčano ili umereno oblačno".

Meteorolog Đurić se podsetio prošlogodišnjih novogodišnjih praznika

Doduše prošli Božić bio je daleko hladniji u odnosu na temperature koje nas očekuju sutra i prekosutra - na Badnji dan i Božić.

Tako je prošle godine na najradosniji hrišćanski praznik maksimalna dnevna temperatura bila od 1 stepen na severozapadu do 7 na istoku i jugoistoku Srbije dok će ove godine živa u termometru dostići i 13 podeok.