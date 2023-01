RADNO VREME ZA BOŽIĆNE PRAZNIKE Sutra svi rade skraćeno, a evo šta će biti otvoreno 7. januara

Neradni dani za Novu godinu bili su do 3. janaura, taman se sve vratilo na staro, a sada nam sledi Božić kada će ponovo biti izmenjeno radno vreme mnogih prodavnica, tržnih centara, pijaca, uslužnih delatnosti... Nešto će tokom prazničnih dana biti besplatno, a nešto mnogo skuplje.

Tržni centri

Tržni centri biće zatvoreni na Božić, 7. janura, dok će na Badnji dan, odnosno 6. januara raditi do 18 časova.

To je što se tiče prodavnica, dok će bioskopi u tržnim centrima raditi i na dan Božića i to uglavnom od 15 do 23 časa, a na Badnji dan od 11 do 16 časova.

Već od nedelje, 8. janura, sve se vraća na uobičajeno radno vreme od 10 do 22, što se tiče prodavnica, a duže i za bioskope.

Supermaketi

Što se tiče prehrambenih prodavnica, odnosno supermarketa, prema saopštenju Sekretarijata za privredu, 6. januara one moraju da rade do 18 sati, a na Božić, 7. januara mogu da zatvore sve svoje objekte.

To je ono što je po zakonu propisano, a tako će uglavnom i biti radno vreme u svim lancima velikih marketa.

Beogradske pijace

Zelene pijace u subotu 7. januara neće raditi, kao ni otvoreni tržni centar – Novi Beograd, popularni „Buvljak“, dok na Badnji rade rade uobičajeno.

Kako navode u JKP "Gradske pijace", pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 7. januara (subota) radiće će, ali skraćeno - od 06:00 do 14:00 časova. Na linku koji sledi pogledajte detaljno radno vreme pijaca u Beogradu za vreme praznika.

Benzinske stanice

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i na opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda rade od 00 do 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 časova, saopšteno je iz Sekretarijata za privredu.

Apoteke

Na Badnji dan radno vreme apoteka u sastavu "Apoteka Beograd" je do 18 časova, dok je 7. januar neradni dan. Ovo ne važi za dežurne apoteke.

Banke i razni šalteri

Sve što treba da završite u bankama, poštama, na državnim, gradskim ili opštinskim šalterima, možete da završite i danas i sutra, na Badnji dan, jer je zvanično, neradni dan 7. januar, dakle 6. bi svi treblo da rade normalno. Sedmi januar ovaj put pada u subotu, tako da bi inače bio neradni dan u državnim i sličnim ustanovama.

Međutim, mnoge banke, osim onih u tržnim centrima, na Badnji dan radiće samo do 13 časova.

Kada je besplatno parkiranje

Parking u zoniranim delovima grada nećete morati da platite 7. januara. Tog dana, kako je saopšteno iz JKP "Parking servis" biće zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Bulevaru Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni tokom praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate.

Osim toga, u petak, 6. januara poslovnice korisničkog servisa i kol centar radiće do 14 časova.

Od ponedeljka, 9. januara, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Red vožnje za praznike

Što se gradskog pravoza tiče, u petak 6. januara važiće red vožnje za radni dan, a subotu, 7. januara – red vožnje za nedelju.

Od nedelje, 8. januara, uspostavlja se redovan režim saobraćaja.

Pošte

U petak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno – do 17 časova. Pošta 11161 Beograd 16 u Bulevaru Vudroa Vilsona bb, u "Zimskoj bajci", 31. decembra radi od 12 do 19 časova.

Na Božić, 7. januara, radiće samo dežurne pošte. Svih dana praznika Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu i pošta na aerodromu Nikola Tesla, radiće neizmenjeno ceo dan, kao i pošte na gotovo svim graničnim prelazima.

Taksi po skupljoj tarifi

Što se taksija tiče, vožnja će se već od petka od 22 časa pa sve do ponedeljka ujturu naplaćivati po skupljoj tarifi. Naime, taksi je inače skuplji uveče do 22 časa, a zatim u subotu sledi Božić, dakle praznik, a onda i nedelja, a to su sve dani kada je tafira za 20 odsto skuplja.

Inače, prema najnovijem cenovniku, start je 270 dinara, u prvoj tarifi cena po kilometru je 96 dinara, u drugoj 125 dinara, a u trećoj 192 dinara.

Autor: