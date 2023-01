DANAS BLAGI PAD TEMPERATURE: I dalje natprosečno toplo, sa povremenom oblačnošću

U petak suvo i par stepeni niža temperatura u odnosu na četvrtak uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima.

Temperature su i dalje iznad proseka. Vetar slab severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren do pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 9°C do 12°C, u Negotinu do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 7°C.

Beograd: U petak suvo uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i neznatno svežije u odnosu na četvrtak. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, a maksimalna oko 11°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 7°C.

