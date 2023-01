EPIDEMIJA MOŽE DA BUKNE SVAKOG TRENUTKA! Jedan dan je posebno kritičan - bolest je opasna i brzo se širi

Srbiji ozbiljno preti epidemija morbila, upozoravaju stručnjaci, a razlog je taj što je ozbiljno opao obuhvat MMR vakcinacijom.

U prvih devet meseci prošle godine vakcinisano je svega 58,4 odsto dece, a podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da smo i 2021. godine, sa svega 74,8 vakcinisanih, bili daleko ispod ciljanoh 95 odsto, što je prag koji sprečava epidemije.

Najdrastičniji primeri po malom obuhvatu MMR vakcinacijom su Novi Sad sa jedva 24,4 odsto imunizovanih, Vladičin Han sa 33,8, Surdulica (42,7) i Novi Pazar (47,1)! U još osam opština obuhvat je ispod 60 odsto.

Kada se pogleda po okruzima, najgora situacija je u centralnoj Srbiji i Južnoj Bačkoj. Više od 90 odsto dece vakcinisano je u samo tri: Borskom, Severnobanatskom i Severnobačkom. Prema izveštaju "Batuta", u centralnom delu Srbije vakcinisano je 75,8 odsto mališana u uzrastu za ovu zaštitu, u Vojvodini 72,1 odsto, a u Beogradu 68,8.

Ovde su svi vakcinisani

Od 198 opština u Srbiji obuhvat od 100 odsto postignut je samo u Bogatiću, Koceljevi, Ljuboviji, Ljigu, Žabarima, Lapovu, Majdanpeku, Požegi, Bojniku, Crnoj Travi, Žitištu, Alibunaru, Kovačici i Pećincima.

Na ovako veliki pad u odnosu na period od pre 10 godina, kada je vakcinisano 90 odsto generacije, uticali su nepoverenje i strah od MMR vakcine, a poslednjih godina i epidemija kovida. Osim malih boginja, velika opasnost je i dečja paraliza, pošto je i protiv nje smanjen broj vakcinisanih.

"Krivica na lekarima"

Za aktuelnu situaciju imunolog profesor dr Dragan Delić krivi ne samo društvene mreže, već pre svega, kolege, lekare.

- Plaćamo cenu defanzivnog stava lekara. Oni ne odvajaju vreme za edukaciju stanovništva, a ako lekari ne edukuju građane, onda se oni edukuje sami, od usta do usta, ili po društvenim mrežama, koje su pune naučno neutemeljenih, neproverenih i opasnih stavova - kaže Delić.

Dodaje da krivicu snose i one kolege koje su sebi dozvolile da komentarišu navodnu opasnost od vakcinacije, a nije im to uža specijalnost. Na sve to esnafska udruženja su, kaže, ostala - nema.

- Autizam je odbačen kao komplikacija koju mogu da izazovu vakcine. To je naučno dokazano, pa ipak i dalje se šire neproverene glasine. Japanci su upravo zbog toga na 12 godina obustavili imunizaciju MMR vakcinom. Posledica je bila: 2.000 smrti dece zbog morbila, oko 4.000 je imalo teške komplikacije, a broj slučajeva autizma se udvostručio - objašnjava dr Delić.

"Ovo je ozbiljna i opasna bolest"

Profesor Delić upozorava da je pri ovako malom obuhvatu vakcinacijom moguće da "uvezemo" virus, da se on neverovatno brzo raširi i da bukne kao slama. Pre pandemije korone, poslednja epidemija morbila odnela je 15 života.

- Ovo je ozbiljna i opasna bolest, koja se veoma brzo prenosi. Jedna osoba može da zarazi i do 15 nezaštićenih, odnosno onih koji ili nisu vakcinisani ili nisu preležali morbile. Izaziva pad imuniteta, broj leukocita se spušta ispod 3.000, posledice mogu da budu upala pluća, srednjeg uha ili mozga (encefalitis). U praksi sam viđao i slučajeve tuberkuloze - kaže dr Delić, i upozorava da je obolela osoba veoma zarazna i do pet dana pre pojave simptoma, pa je zato moguće da prenese virus ne znajući da ga ima.

Epidemija morbila mogla bi da se proširi i na odrasle, pogotovo starije, hronične pacijente, koji kao deca nisu preležali boginje ili nisu vakcinisani.

Antivakseri posejali strah

Antivakserski lobi "dobio je krila" pošto je jedan britanski hirurg objavio u časopisu "Lanset" tvrdnju da MMR izaziva autizam. Kasnije su ovo opovrgle brojne naučne studije, ali je strah među roditeljima ostao. Neki decu ne vakcinišu uopšte, dok ih drugi, umesto u uzrastu od 12 do 14 meseci, kada bi trebalo, vakcinišu tek kada dete progovori i prohoda, pa čak i do četvrte godine.