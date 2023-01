6 UMRLO, 17 POVREĐENO! Odlazak na planinarenje bez iskustva može biti FATALAN

Nakon što je 55-ogodišnji planinar iz Trstenika stradao u Bugarskoj, nameće se pitanje koliko je opasno planinariti u ovo doba godine, naročito ako se na takav poduhvat krene sam. Najveći izazovi su magla i nagla promena vremena. U 2022. godini, šest smrtnih slučajeva na planinarenju, podaci su Planinarskog saveza Srbije.

Neobučenost, neiskustvo, precenjivanje sopstvenih sposobnosti i potcenjivanje meteoroloških uslova i potcenjivanje opreme, siguran su faktor koji dovodi do nezgode u planini, kažu planinari. U Planinarskom savezu Srbije vode preciznu evidenciju o nastradalim i povređenim osobama.

- Mi smo evidentirali 17 povreda, od čega su četiri kod rizičnih grupa. Registrovali smo šest smrtnih slučajeva koji su posledica planinarskih aktivnosti. Međutim, treba reći da od tih šest smrtnih slučajeva svega dva su registrovana kao članovi neke planinarske organizacije - kaže Iso Planić, predsednik Planinarskog saveza Srbije.

Članovi, odnosno spasioci Gorske službe spavasavanja, potvrđuju da iz problema najviše izvlače manje iskusne planinare, ili čak ljude koji nisu planinari, a željni su avanture. Najčešće intervencije su im u rejonima skijališta.

"Nikada ne idi sam"

- Iskusni planinari znaju da je jedno od najstarijih planinarskih pravila da se u planinu nikada ne ide sam. Iz prostog razloga što često neke vrlo banalne povrede koje inače nisu opasne po život u takvim situacijama mogu da ugroze život povređenog planinara zato što nije u stanju da dozove pomoć ili da nekome javi gde se nalazi tako da to može da se pretvori u nešto mnogo gadnije nego što se inicijalno desilo, napominje Dimitrije Ostojić, spasilac GSS-a.

Planić dodaje da polazak na planinu u pogrešnoj odeći i obući može dovesti do raznih pojava, najviše do smrzavanja ili do nemogućnosti da se planirane aktivnosti izvedu do kraja.

- Onda je tu pored pogrešnog izbora opreme i nestručno rukovanje opremom kod početnika, npr. zbog izbora stare i dotrajale opreme može doći do cepanja ili pucanja iste - ističe Planić.

Planinarenje je pasija. Radoznalim planinarima Srbija brzo postane mala, a srpski vrhovi ne toliko zanimljivi, zato se i odvaže da osvajaju vrhove širom Balkana.

- Konkretno, Bugarska je česta destinacija i vrlo popularna među našim planinarima, zato što se u Bugarskoj nalaze neka od najvećih planina Balakan, uključujući Rilu i Pirin gde se desio taj nesrećni slučaj. Od Slovenije, do Bugarske i Grčke veliki broj naših planinara uvek možete da sretnete, ukazuje Ostojić.

Iskusni planinari, pred početak nižih temperatura, apeluju: u planinu nikada ne polazite sami, grupa bi trebalo da broji najmanje tri člana.

