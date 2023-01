SEKTOLOG UPOZORAVA NA MRAČNE TRIKOVE SEKTI ZA PRAZNIK: Deluju pod maskama, a razgovor skoro uvek započinju na OVAJ NAČIN!

Sektolog Slađan Mijaljević upozorio je da je tokom praznika povećana aktivnost mnoghi sekti koje deluju na ovim prostorima.

Mijaljević je rekao da sekte deluju i putem društvenih mreža, a takođe je napomenuo preobražaj sekti u verske zajednice i za to okrivio zakon.

- Neki pričaju o lepoti vere, a ja ću o zloupotrebi vere. Kada su veliki praznici u nizu, onda se oseća povećano prisustvo sekti. Nakon korone, koja nas je fizički odvojila, sekte su počele da deluju i putem društvenih mreža. Ranije su vrebali decu po dvorištima od škole, a sada je dovoljan Instagram profil. Nikada se ne predstave u prvom licu, ne kažu ko su i šta žele. Deluju pod maskama i najčešće započinju priču govoreći o društvenim problemima - smatra sektolog.

S obzirom na to da u Srbiji postoji 36 crkava i verskih zajednica, sektolog je probao da odgonetne koliko zapravo postoji različitih sekti.

- Problem je u tome što je jedno 20-ak sekti prešlo u verske zajednice, pa se taj broj smanjio, a broj crkvi povećao. To u Srbiji biva mnogo lako po ovom nesretnom zakonu iz 2006. godine. Ja sam se tada zalagao protiv tog zakona, visio sam u skupštini i pripremao elaborate. Međutim, ubeđivali su me da neće biti ništa strašno i da to mora da bude tako. Rekli su i da nemamo zakon već 15 godina i "daj šta daš". Bukvalno je bila reč "daj šta daš" - tvrdi sektolog. - Na kraju smo dobili šta smo dobili. Od 2010. do 2018. imamo 20 destruktivnih verskih sekti koje su prešle u verske zajednice. Zbog toga se broj sekti smanjio, a broj verskih zajednica i tzv. crkvi povećao.

