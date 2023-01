'NEKADA SMO SE SANKALI VEĆ U NOVEMBRU!' Pitali smo meteorologa hoće li ikad ponovo biti prave zime u gradovima

Sećate li se kakve su prilike bile prošlog Božića?

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je podsećanje na prošlogodišnje vremenske prilike u ovo vreme. Početkom januara je, potvrđuje slikom, temperatura bila nadprosečna, gotovo dostižući dvadeseti podeljak. Istovremeno, u izjavi za agencije oglasio se klimatolog Vladimir Đurđević navodeći da je granica između godišniih doba sve tanja, te da se u predstojećim godinama može očekivati da zima sve kasnije počne.

Iako meteorolog i klimatolog govore na različite teme, izjave im se poklapaju. Obojica jasno sugerišu da se vremenske priike menjaju u pravcu potencijalnih neprilika.

"Snega je ranije bilo i u novembru, a sada ga nema u prognozama ni na vidiku krajem decembra i u prvoj polovini janara i to je posledica toga što živimo na toplijoj planeti nego ranije", navodi Đurđević za Tanjug.

Dodaje da izostanak snežnog pokrivača može značiti i sušu, te da se zima u predstojećim godinama može očekivati u periodu krajem januara i početkom februara.

"Navićićemo se na to da snega nema u novembru i decembru kada je ranijih godina bio uobičajen", kaže dodajući da je porast toplih dana tokom godine već zabeležen, te da to nesporno govori o klimatskim promenama i zagrevanju planete.

A o tome da je njegov stav podržan ne samo ovogodišnjim, već i prošlogodišnjim iskustvom, pokazao je meteorolog Đurić, koji je na Fejsbuku podelio uspomenu.

Početkom januara prošle godine temperature su dostizale 18. podeljak. Za nekoliko dana do Božića, ipak se desila promena kada se Srbija obelela.

"Prvi dani 2022. godine doneli su Srbiji veoma visoke temperature za ovo doba godine, uz maksimalne vrednosti i do 17°C. To su vrednosti za 10 do 15 stepeni više od proseka za početak januara", pisao je prošle godine, dodajući da će do kraja dana tog 4. januara biti pretežno sunčano ili umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima, te da će maksimalna temperatura biti od 12 do 18°C, u Beogradu do 15°C.

Za 5. januar prognozirao je temperature do 19 stepeni, a u četvrtak, na Badnji dan, naoblačenje sa temperaturom do 14 stepeni.

U petak, na 1. dan Božića, slab do umeren mraz, padavine, jutarnji minus i maksimalna dnevna temperatura do sedam stepeni.

"U Srbiji tokom vikenda oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, a uslova za susnežicu i vlažan sneg biće i na krajnjem severu Srbije, tj. na severu Vojvodine. Maksimalna temperatura biće od 1°C na severu Vojvodine do 7°C na jugu Srbije."

Iz svega je izveo i zaključak.

"Dakle, nakon ekstremno toplog početka godine, uz temperature i za 15 stepeni više od proseka, u četvrtak stiže zahlađenje, tako da nas već u petak očekuju temperature primerene ovom delu godine i one će od petka biti oko ili nešto iznad prosečnih vrednosti. Ipak, iako se očekuje zahlađenje, ne očekuju se one prave zimske temperature, niti pravi zimski uslovi", naveo je prošle godine u par dana uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika.

"I tokom prošlogodišnjeg početka Nove godine i tokom Božića vreme je skoro bilo preslikano ovogodišnjem, uz prolećno vreme i temperature od skoro 20°C", dodao je ove godine.

