U OVOJ ZEMLJI DEVOJKE NA BADNJE VEČE OBAVEZNO POŠTUJU OVAJ RITUAL: Evo koji su najzanimljiviji BOŽIĆNI OBIČAJI širom sveta!

Vreme praznika uvek odiše toplom pričom i običajima koji se razlikuju od mesta do mesta, tako i Božić nije izuzetak.

Mnoge zemlje se trude godinama da održe tradiciju i zajedno sa porodicom i prijateljima obeleže ovaj važan praznik. Bogata trpeza, mnoštvo rituala i uvaženih načina proslave, čine svaku od ovih zemalja zanimljivom i drugačijom od ostalih, a mi vam u nastavku predočavamo nekoliko najzanimljivijih običaja koji se vezuju za Božić.

Irska

U ovoj ostrvskoj državi postoji tradicija da se pita s mesom i boca piva ostavljaju ispred vrata kao svojevrsna užina namenjena Deda Mrazu, koji svraća u dom da obraduje najmlađe, kao vid zahvalnosti.

Španija, Portugalija i Italija

U određenim delovima Španije, Portugalije i Italije vernici prave minijaturne modele Vitlejema. U njemu se nalaze i prikazi Marije, Josifa i Isusa na rođenju, a tu su i figurice caganer. Caganer je figura čoveka koji vrši nuždu, pantalone su mu spuštene do kolena, a na petama su mu fekalije, piše National Geographic.

Češka

U Češkoj Republici, na Badnje veče neudate žene učestvuju u veoma neobičnom ritualu koji treba da im prorekne njihovu ljubavnu sudbinu, a možda čak i da im donese brak. Kako to rade? One najpre okrenu leđa vratima i bace jednu cipelu preko ramena. Ako cipela padne tako da je njena prednja strana okrenuta vratima, to je znak da će se udati tokom godine, a ako je peta okrenuta vratima onda ih očekuje još jedna godina samoće.

Švedska

Već 40 godina, grad Gavle u Švedskoj podiže ogromnu kozu napravljenu od slame kako bi obeležio početak praznične sezone. Svake godine vandali će učiniti sve što mogu da spale kozu pre Božićnog dana. Od 1966. godine, koza je "preživela" do Božićnog dana samo deset puta. Ljudi se prerušavaju u Deda Mraza kako bi lakše prošli pored čuvara i pokušali da zapale kozu.

Venecuela

U Karakasu vlada običaj da se saobraćaj obustavlja do osam sati ujutru, kako bi ljudi rolšulama putovali do crkve. Na tom putu, povlače konopce i bude decu.

Holandija

Holanđani koji slave praznik 6. decembra čekaju dolazak Sinterklasa (Svetog Nikole) i Crnog Petra, za koje veruju da ulaze u kuće kroz dimnjake kako bi ostavili bombone i orahe za male dečake i devojčice koji su bili dobri tokom godine.

Nemačka



I u Nemačkoj je šesti decembar dan za iščekivanje Svetog Nikole. Uoči tog dana, deca ostavljaju cipelu ili čizmu napolju, ispred samih vrata i, ako su bili dobri, sledećeg dana će se u njima naći sveće i male igračke. U slučaju da nisu, umesto slatkiše pojaviće se zlatne breze (simbol za batine), koje se nalaze odmah pored slatkiša.

Grenland

Zanimljivo, Grenland slavi Božić uživajući u turskim specijalitetima poput hama sa sosom od brusnice, pite sa mesom i jedne poznate grenlandske slasne poslastice - kiviaka. Reč je o maloj ptici koja se umotava u kožu foke. Nakon toga, zamotuljak od sirovog mesa se zakopava u sneg i stavlja ispod kamena da odstoji nekoliko meseci pre Božića, dok se ne raspadne.

Slovenija

Na početku večere, glava porodice uzima kašiku loksa (tradicionalno božićno jelo napravljeno od hleba, maka i vode i baca ga na plafon. Što više sastojaka ostane zalepljeno za plafon, njegovi usevi biće bogatiji sledeće godine.



