Na bazen i klizanje na SPENS-u po prazničnom rasporedu

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina" obaveštava obaveštava građane da će doći do promene u radu tokom božićnih praznika.

Ledena dvorana u petak 6. januara radiće po sledećem rasporedu: Građanske smene od 10.30 do 12 i od 12.30 do 14 časova.

Na bazenu će građanske smene biti od 6.30 do 7.30 (biznis smena) a zatim u još dva termina od 9.30 do 11 i od 11.30 do 13 časova.

U subotu 7. januara ledena dvorana biće otvorena za građane od 16 do 17.30, od 18 do 19.30 i od 20 do 21.30 časova a bazen će raditi u dve smene od 16.30 do 18 i od 19 do 20.30 časova.

U nedelju 8. januara ledena dvorana biće otvorena za građane od 10 do 11.30, od 16 do 17.30, od 18 do 19.30 i od 20 do 21.30 časova. Na bazenu će građanske smene biti u terminima od 9 do 10.30, od 11.30 do 13, od 14 do 15.30., od 16.30 do 18 i od 19 do 20.30 časova.

Od ponedeljka, 9. januara JP "Sportski i poslovni centar Vojvodina" radiće redovno, a do 15. januara važiće izmenjen raspored smena na klizalištu, zbog školskog raspusta.