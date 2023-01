Na Badnji dan do 15°C, a koliko se vreme menja u 3 dana Božića? Prvi sneg "pred vratima", planine da se zabele

Već u ponedeljak ujutro u severozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom.

Badnji dan u Srbiji proteći će znaku sunčanog i toplog vremena za ovo doba godine, a maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni Celzijusa, u Beogradu do 14°C.

Prema rečima meteorologa Đorđa Đurića, na jugu i istoku Srbije očekuje se tmurno i maglovito, ali i hladnije, uz temperature od 6 do 8°C.

"Tokom vikenda očekuje se snažno jačanje ciklona nad severnim Atlantikom, a nad Srbijom se očekuje osetniji pad vazdušnog pritiska, što će biti uvod u promenu vremena od ponedeljka", kaže Đurić.

Već u ponedeljak ujutro u severozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu do 11°C, dok će u Negotinskoj Krajini biti tmurno, temperatura do 6°C.

"U Srbiji u utorak pod uticajem ciklona biće oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača. Duvaće jak severozapadni vetar. Na severu Srbije tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Kako će centar ciklona biti istočnije od Srbije, sa severa se očekuje prodor hladnije vazdušne mase, pa će biti svežije. Ovaj prodor biće poreklom sa severa Atlantika i Alpa i ne očekuje se jako zahlađenje, jer se ne očekuje prodor polarnog vazduha sa severoistoka i iz Rusije. Maksimalna temperatura biće od 5 do 7°C, u Beogradu do 6°C, a na višim planinama ispod 0°C", kaže Đurić najavljujući promenu.

U sredu na severu Srbije biće suvo, u ostalim predelima kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, uz prestanak padavina tokom dana, dodaje.

U četvrtak nas, kaže, ponegde očekuju prolazne padavine.

"Maksimalna temperatura biće od 4 do 10°C, u Beogradu do 7°C. Na području Srbije od ponedeljak do srede očekuje se da padne od 10 do 30 mm kiše po kvadratnom metru, a na planinama od 5 do 15 cm snega. Najveća količina padavina očekuje se od ponedeljka posle podne do utorka ujutro", objašnjava meteorolog.

Prema sredini meseca biće uglavnom suvo, uz maksimalne temperature od 4 do 10°C, dok se ujutro očekuje magla, ponegde i slab mraz.

"S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine u Srbiji od 1 do 5°C, ona će danas i tokom vikenda biti viša za 7 do 10 stepeni, ali već u ponedeljak sledi pad, pa će od utorka temperature biti više u skladu sa kalendarom, ali i dalje za koji stepen iznad proseka", ističe.

Objašnjava i da su vremenske prilike zapravo nepogodne i za čoveka i za ratarske kulture.

"Mogu dovesti do aktivacije vegetacije, što kasnije može imati katastrofalne posledice kada dođe do pravog zimskog zahlađenja", ocenjuje.

Podseća da je i prošle godine vreme u ovom periodu bilo slično ovogodišnjem, uz skoro prolećne temperature.

"Godine 2018. na Božić su procvetale voćke, uz temperature od skoro 20°C. Vrlo toplo bilo je i 2001. godine, uz rekordnih 21°C, dok je na Božić 2017. godine vreme uz sneg bilo ledeno, uz temperature i ispod -15°C", vraća nas nekoliko godina unazad.

Dodaje da je usled slabog vetra ovih dana aktuelno je i zagađenje vazduha, uz vrlo zagađen vazduh u urbanim gradskim sredinama i u insustrijskim područjima.

"Situacija je najkritičnija ujutro i uveče kada se magla uglavnom sastoji od smoga, uz vrlo zagađujuće čestice. Slična situacisituacija očekuje se i danas i tokom vikenda, a poboljšanje od ponedeljka", napominje.