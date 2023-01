KORONA OPET HVATA OZBILJAN ZALET: Epidemiološka situacija u Srbiji se blago pogoršava, predstoji i udar gripa

Za mesec dana broj zaraženih virusom korona gotovo se utrostručio, ali činjenica da se srazmerno tome ne povećava i broj hospitalizovanih, pokazuje da su kliničke slike ove zaraze sada blaže.

Niko od stručnjaka, bar zasad, ne pali crveno svetlo za uzbunu, ali drastično povećanje inficiranih u Kini, od kada je ublažila politiku nulte tolerancije na kovid, ono što se događa u Kini, pokazuje da sa ovom zarazom još nismo završili.

Kako bi se sprečilo da se ponovi isti scenario kao kada se u Kini 2019. godine pojavila nova bolest, i brzinom munje raširila na ceo svet, zemlje EU sada traže da se za putnike iz Kine uvede obavezan test na koronu.

Broj zaraženih u Kini eksplodirao je pošto su vlasti u novembru i decembru naglo ukinule skoro sve stroge mere kontrole usred oštrog ekonomskog pada i protesta širom zemlje protiv politike "nula kovida" koja je bila na snazi poslednje tri godine. Još se, međutim, ne zna da li je porast broja novozaraženih u ovoj dalekoj zemlji rezultat pojave nekog novog soja virusa korona.

Kod nas ni izbliza nije tako ozbiljna situacija, ali se menja - na gore: 4. decembra imali smo 368 novozaraženih, a 4. januara 1.235. Posle dužeg perioda, zabeležen je i dvocifren broj preminulih. Trećeg dana 2023. godine od posledica kovida umrlo je 10 pacijenata. U bolnicama je, međutim, oko 250 osoba, od kojih 23 na respiratoru.

Doktor Aleksandar Stojanović, direktor beogradskog Doma zdravlja Palilula, gde radi jedna od preostale dve kovid-ambulante u Beogradu, za "Novosti" kaže da već od polovine decembra registruju porast broja pacijenata:

- Verovatno je to posledica velike frekvencije ljudi i okupljanja za praznike. Pritisak na zdravstveni sistem je veliki i konstantan. Jer, sada nam se javljaju pacijenti koji nemaju povišenu telesnu temperaturu, ali po tri nedelje, bez obzira na antibiotsku terapiju, osećaju bol u grlu ili uhu, grebuckanje u grlu i nakupljanje sekreta u nosu i bronhijama.

Naš sagovornik kaže da se za trenutnu situaciju može reći da sa zelenog svetla, prelazi na žuto, i da posebno zabrinjava situacija u Kini.

Direktor Doma zdravlja "Savski venac" dr. sc. med. Zoran Bekić kaže za "Novosti" da dnevno zbrinjavaju od 50 do 90 pacijenata sa respiratornim tegobama, iako nemaju kovid-ambulantu.

- Pritisak na naše ambualnte je i dalje isti, bez obzira na to što smo zatvorili kovid-ambulantu i otvorili ambulantu za respiratorne tegobe. Od ukupnog broja pregledanih 20 do 40 odsto pozitivno je na virus korona. Tokom jučerašnjeg dana od 79 prvih pregleda, čak 29 pacijenata je bilo pozitivno. To je siguran pokazatelj da razloga za opuštanje i masovna okupljanja nema.

U FERBUARU I UDAR GRIPA?

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da bismo krajem januara i početkom februara mogli da očekujemo i porast broja inficiranih virusom gripa:

- Virusa influence ima i sada, ali to je još daleko od onoga što grip može da izazove. Možemo očekivati porast broja obolelih krajem januara, ili možda pre početkom februara, kada deca, koja su česti prenosioci infekcije, pođu u drugo polugodište.

Autor: