BOŽIĆ O KOM ĆEMO DUGO PRIČATI! Temperatura i danas NATPROSEČNO VISOKA - Očekuje nas sunčan i prijatan dan!

U subotu ujutru ponegde magla, a tokom dana pretežno sunčano u većini predela i znatno toplije od proseka. Po kotlinama se magla može zadržati u toku prepodneva. Vetar slab južni i jugoistočni, ponegde istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 8°C u Užicu zbog sumaglice do 16°C u Kragujevcu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 7°C.