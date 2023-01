PRESTONICA I DALJE NAJSKUPLJA! U OVOM gradu u Srbiji cene stanova skaču za po 100 evra - OVO JE NAJNOVIJI IZVEŠTAJ SA TRŽIŠTA NEKRETNINA!

Rast cena nekretnina obeležio je godinu za nama. U decembru su stanovi najviše poskupeli ne beogradskoj opštini Palilula, čak 109 evra. Rast od 91 evro zabeležen je i u Novom Sadu na opštini Grbavica. Neznatna pojeftinjenja imale samo dve opštine, a dve su zadržale iste cene koje su imale mesec dana ranije.

Prosečan kvadrat stana za dve godine poskupeo je za oko 30 odsto. Na pojedinim lokacijama u većim gradovima, cena je išla u plus i do 70 odsto, a najčešće za oko 25.

Poredeći podatke portala Nekretnine.rs iz decembra i novembra vidimo da se trend rasta nastavio do samog kraja godine i to skoro na svim opštinama. Kao i ostalih meseci, rast cena bio je nesrazmeran i po gradovima ali i po opštinama.

Kvadrat u Beogradu skuplji za 109 evra

Poznato je Beograd već dugi niz godina na prvom mestu po cenama kvadrata. Iako iz meseca u mesec ta povećanja nisu drastična, već postepena, dešavalo se da po neki put neka opština "iskoči" i sa poskupljenjem. To se ovoga meseca dogodilo na opštini Palilula gde je prosečan kvadrat za mesec dana poskupeo za 109 evra i sada iznosi 2.571 evro.

Na opštini Vračar, cene su skočile za 33 evra, što je za toliko uvećelo okruglu cifru od 3.000 evra, koliko je koštao prosečan kvadrat nekretnine na ovoj lokaciji prošlog meseca.



Malo niže povećanje, od 26 evra zabeleženo je u centru prestonice, gde sada prosečan kvadrat košta 3.176 evra, dok je na Voždovcu poskupljenje od 22 evra dovelo do cene kvadrata od 2.306 evra. Optina Novi Beograd imala je ovoga puta najmanje povećanje kada su u pitanju veće beogradske opštine, i to 11 evra, dok na Mirijevu, opštini koja je u kratkom imala velika povećanja prosečnih cena kvadrata, ovoga puta cena ostala ista.

U Novom Sadu povećanje od 91 evro

Od kako je kriva na tržištu nekretnina krenula uzlaznom putanjom, stanovi u Novom Sadu postaju sve skuplji. Iako je u većini gradova centar grada vodeći po ceni kvadrata, u ovom gradu na nekoliko većih opština prosečna cena kvadrata je gotovo pa izjednačena.

Prosečan kvadrat u decembru najviše je poskupeo na opštini Grbavica i to za 91 evro, i to je formiralo novu cenu od 2.655 evra. U centru grada je cena stanova poskupela za 64 evra i sada tu prosečan kvadrat košta 2.556 evra.

Na opštini Novo naselje u prošlom mesecu prosečan kvadrat je poskupeo za 50 evra i došao do ukupne cne od 2.60 evra. Jedina opština u ovom gradu koja je u decembru gde je cena nekretnine "pala" je Podbara. S obzirom da je pojeftinjenje bilo samo 3 evra, ova opština i dalje je među skupljima sa cenom kvadrata od 2.555 evra.

Niš - rast, pad i stagnacija

Stanovi u Nišu u prošlom mesecu su na nekim opštinama poskupeli, negde su pojeftinili a negde ostali na istom kao i mesec dana ranije.

Poskupljenje od tri evra zabeleženo je u Bulevaru Nemanjića, gde je sada prosečan kvadrat 1.792 evra. Za isti period cena je skočila i na opštini Pantelej i to 2 evra i formirala cenu od 1.392 evra za kvadratni metar stana. Na opštini Durlan cena od 1.184 evra je ostala i ovoga meseca, dok je na opštini Palilula ona pala za 1 evro i sada je prosečan kvadrat 1.485 evra.

Kragujevac i Pančevo i dalje poskupljuju



Cene prosečnih cena kvadrata nastavile su uzlaznom putanjom i u Kragujevcu i u Pančevu. U Kragujevcu je za mesec dana kvadrat poskupeo za 18 evra i došao do cene od 1.300, dok je u Pančevu od oktobra meseca viši za samo 3 evra i ukupno iznosi 1.407 evra po kvadratnom metru.

Imajći u vidu da cene kvadrata rastu duže od dve godine, mnogi su očekivali bar stagnaciju, ako ne i pad. Okolnosti i velika tražnja učinili su, međutim, da tržište nekretnina ostane na ceni i da kvadrat nekretnine iz meseca u mesec bude samo vredniiji - ne samo u Beogradu, već širom Srbije.

Milić Đoković, procenitelj i stručnjak na tržištu nekretnina, rekao je za "Blic Biznis" da sada sledi mirniji period, ali da to ne znači da cene neće rasti.

- Očekujemo stagnaciju cena i blagi rast, i to su to okolnosti koje dolaze kao posledica rasta inflacije. Svi parametri koje smo testirali pokazuju tendenciju blagog nastavka rasta cena. To znači da neće biti naglog rasta i trenda koji smo prethodno gledali, već da će povećanje pratiti inflaciju. Koliko će to povećanje iznositi zavisi od kretanja inflacije - kaže Milić Đoković.

