I NA DRUGI DAN BOŽIĆA SIJA SUNCE: Danas prijatne temperature - EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE!

U nedelju, drugog dana Božića, se zadržava relativno toplo vreme za ovo doba godine uz duže sunčane periode i malo oblaka.

Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu krajem dana pojačan. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 6°C, a maksimalna od 6°C u Požegi zbog sumaglice do 15°C ponegde u centralnoj Srbiji.Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 7°C.

Beograd: U nedelju se zadržava toplije vreme od proseka sa dužim sunčanim periodima. Vetar ujutru slab, a popodne umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 5°C, a maksimalna do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 7°C.

