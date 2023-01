Ministar Gašić na Božić ugostio majku petoro dece: Mi ćemo voditi računa o vama, ovo je istorijski trenutak (VIDEO)

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić ugostio je danas, u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, porodicu Bojane Ćurčić, pomoćnika komandira Policijske stanice Nova Varoš, majku petoro dece koji su bili položajnici prilikom obeležavanja Božića u ovom ministarstvu.

„Mislim da je za naše ministarstvo, za vas, i za mene, kao prvog među jednakima, ovo ipak istorijski trenutak da se posle toliko godina i u ovoj zgradi desi jedan ovakav čin. Želim ovoj prelepoj porodici puno zdravlja, da budete srećni, od Boga blagosloveni, i da vas ima još više, i treba da vas ima. Mi ćemo voditi računa o vama, jer ovo je naša budućnost. To je ono što će sutradan da nastavi iste ove naše srpske običaje kao što to danas mi učimo od naših roditelja. Želim Vam da svi imate porodične sreće i zdravlja, a da zajedničkim snagama, upravo kako smo danas ovde okupljeni, nastavimo u ovoj godini da vraćamo ministarstvo tamo gde mu je mesto, a to je da bude prvo po svemu u ovoj našoj lepoj Srbiji. Još jednom, Hristos se rodi, na mnogaja ljeta!“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Gašić. Pomoćnik komandira PS Nova Varoš Bojana Ćurčić zahvalila se ministru unutrašnjih poslova Gašiću na srdačnom dočeku, poručivši da joj je ovakav gest značajan podstrek da nastavi svoj dalji rad u policiji. Obeležavanju Božića u Ministarstvu unutrašnjih poslova učestvovao je i vladika Stefan koji je poručio da pripadnici ovog ministarstva imaju veliku odgovornost i da služe našem narodu i Bogu, crkvi i državi, i poželeo svima mir i srećan praznik.