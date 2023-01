Muž nestale Ane uhapšen 2018. godine zbog prevare sa lažnim slikama - Nestanak Beograđanke prijavio POSLE TRI DANA

Nakon što je u Masačusetsu prijavljen nestanak Ane Volš (39), koja je navodno odrasla u Beogradu, američki mediji prenose i vest o njenom suprugu Brajanu Volšu, koji je uhapšen 2018. godine zbog prodaje lažnih kopija slika Endija Vorhola na eBay.

Ana Volš je poslednji put viđena u svojoj kući u Kohasetu malo posle ponoći 1. januara, prema saopštenju policije. Njen nestanak prijavili su istovremeno njen suprug i kolega u sredu, tri dana nakon što je poslednji put viđena živa.

Ona je trebalo da uhvati let za Vašington na aerodromu Logan, naručila je zajedničku vožnju oko 4 sata ujutru od kuće do aerodroma, ali se navodno nikada nije ukrcala na let.

Američki mediji sada prenose i vest o hapšenju njenog supruga pre nekoliko godina. Naime, Brajan Volš (46) uhapšen je i optužen zbog prodaje lažnih kopija slika Endija Vorhila na eBay u maju 2018. godine, pokazuju sudski zapisi.

Na konferenciji za medije u petak, šef policije Vilijam Kvingli rekao je da ne veruju da pravna istorija muža "ima bilo kakvu vezu sa ovim slučajem".

U aprilu 2021. godine, Brajan Volš se izjasnio krivim po jednoj tački za prevaru, međudržavni transport za šemu prevare, posedovanje pretvorene robe i nezakonite novčane transakcije.

Da bi orkestrirao šemu, Volš je primio slike od osobe iz Južne Koreje kojoj je rekao da će prodati umetnička dela.

Sa umetničkim delom u ruci, Volš je tada prekinuo kontakt sa osobom u Južnoj Koreji i pokušao da pošalje slike u galeriju u Njujorku. Međutim, galerija je odbila da prihvati slike jer Volš nije imao račun o prodaji, saopštilo je tužilaštvo Sjedinjenih Država.

Preko zajedničkog prijatelja, prvobitni vlasnik umetničkog dela uspeo je da preuzme deo umetnosti. Volš se zatim okrenuo eBay kako bi prodao dve Vorholove slike.

Kupac je verovao da su slike autentične i između 3. i 5. novembra 2016. dogovorio kupovinu umetničkog dela izvan eBay za 80.000 dolara od Volša.

Dan kasnije, kupac je uklonio slike iz ramova, ali je video da nedostaju pečati za potvrdu autentičnosti Vorhol fondacije. Primećeno je i da spajalice izgledaju novo.

Kupac je potom više puta pokušavao da kontaktira Volša, koji u početku nije odgovorio, a zatim se opravdao za kašnjenje u povraćaju novca kupcu, rekli su zvaničnici.

Sudski dokumenti pokazuju da je bilo raznih problema oko izricanja presude Brajanu Volšu, koja je prvobitno bila određena na kućni pritvor.

Nejasno je kakav je status slučaja.