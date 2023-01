STIŽE PROMENA VREMENA! Pripremite se za zahlađenje, a biće i snega

Posle prolećnih temperatura u Srbiji tokom Božića, stiže pad temperature, ali i sneg.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u ponedeljak duvati jaka i olujna košava, čiji će udari dostizati 24 metra u sekundi, uglavnom na jugu Banata.

Od utorka se širom Srbije očekuje pad temperature, kiša, ali i sneg na planinama. U nedelju se u Srbiji očekuje oblačno vreme, mestimično sa maglom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, krajem dana na planinama i u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 7 stepeni po pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini do 15 stepeni na zapadu Srbije

U Beogradu se sutra ujutro očekuje magla, ali će u toku dana biti pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, a najviša oko 13 stepeni. Tokom večeri sa nedelje na ponedeljak nekoliko dana pre srpske Nove godine u nižim predelima jugozapadne i jugoistočne Srbije doći će do stvaranja snežnog pokrivača visine do 10 centimetara u nižim delovima i od 10 do 30 centimetara na planinama.

Autor: