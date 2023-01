U potrazi su učestvovali pripadnici državne policije i policije Kohaseta, gde je Ana živela sa porodicom. Policija je rekla da nema planova za povratak u nedelju, prenosi CBS News.

Prema pisanju medija, policija je rekla da se potraga na terenu neće nastaviti osim ako policija ne dobije nove informacije koje to opravdavaju.

Drugi dan potrage završio se negativnim rezultatima, dodala je policija.

Detektivi istovremeno istražuju slučaj i u Vašingtonu, gde je Ana trebalo da odleti 1. januara.

Bilo je novih dešavanja u slučaju u petak popodne dok je policija pretraživala šumu u blizini njene kuće, a ekipe odgovorile na požar u njenom bivšem domu u kojem sada živi još jedna porodica.

Potraga je prekinuta oko 19 sati u petak, a onda je nastavljena u subotu oko 9 sati ujutru, kada su ekipe počele da se okupljaju u tom području, spremne da nastave potragu za Anom.

Na konferenciji za novinare u petak, šef policije Vilijam Kvigli rekao je da od 1. januara "uopšte nema njenog elektronskog otiska".

Investigators assembling at the staging area off Rte. 3A in Cohasset. @CohassetPolice tell me they have 2 more sectors to search after covering one square mile of woods yesterday. Search will likely go from 10 AM - 1 PM@boston25 pic.twitter.com/lXMGIhPPCW