SUPRUG NESTALE BEOGRAĐANKE ANE VOLŠ SE OGLASIO I RAZBESNEO AMERE! Kaže da je siguran da je sve u redu, pa nastao HAOS NA MREŽAMA!

Ana je poslednji put viđena u svom domu kod Bostina na dan Nove godine, kada se uputila na aerodrom kako bi se ukrcala na let za Vašington. Međutim, tada joj se gubi svaki trag.

Na internetu je jutros objavljena izjava Brajana Volša, Aninog supruga. Podsetimo, on je juče potvrdio krivicu za prodaju lažnih kopija slika Endija Vorhola na "Ibeju" 2021. Tada je pokušao da proda slike za oko 100.000 dolara.

U audio snimku od 43 sekunde, Brajan je izjavio:

„ Dobar dan, ja sam Brajan Volš. Ako poznajete nekoga ko je imao kontakt sa njom, pozovite me ako želite“ I dalje navodi, „pitam se da li ste razgovarali s njom u nedelju, ili poslednjih nekoliko dana, da li znate nekoga ko bi mogao da ima kontakt sa njom. Izvinite što vam smetam, siguran sam da je sve u redu“, navodi Brajan Volš.

Beograđanka Ana Volš je, inače, majka tri mala sina, od kojih najstariji ima 6, a najmlađi 2 godine.

Ana je bila aktivna na društvenim mrežama a njena poslednja objava na Instagramu, stara nedelju dana, puštena otprilike u vreme nestanka, deluje misteriozno.

- Preuzmi rizik optimizma, glasi njena poruka koja lako može da se protumači kao njena novogodišnja želja ili zadatak da u narednoj godini bude mnogo optimističnija i vedrija.

S obzirom da je majka tri mala sina, koje stalno pominje i pokazuje na mrežama, deluje veoma neverovatno da bi nekud sama otišla bez njih pošto je šef lokalne policije koji vodi istragu i potragu za njom jednom prilikom napomenuo da joj je "možda trebalo malo vremena za sebe" zbog silnih obaveza koje ima.

Ona je pre 5 nedelja na Instagramu objavila seriju fotografija iz rodnog Beograda koji je posetila.

Mnogi su imali burne reakcije posle obraććanja Brajana Volša. Korisnik je napisao: „Muž ne zvuči kao da je u panici. Kao da nije ništa strašno.“

Drugi je prokomentarisao rekavši: „Momak zvuči kao da naručuje picu.“ Još jedan je rekao: "Mužić zvuči nedorečeno", prenosi portal meaww.com.

EXCLUSIVE: We have obtained exclusive audio of Brian Walshe, husband of Ana Walshe, the Cohasset woman who went missing on New Year’s Day. pic.twitter.com/yQCeBWeAkm