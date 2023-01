Macura: Poboljšati položaj porodilja i trudnica

Stopa fertiliteta - prosečan broj dece koje u reproduktivnom dobu rodi jedna žena, u Srbiji iznosi 1,5, navela je danas osnivač organizacije "Mame su Zakon" Tatjana Macura i ocenila da je naša zemlja u nestajanju, te da Vlada mora da reši pitanja koja se tiču poboljšanja položaja žena preduzetnica trudnica i porodilja, kao i onih koje imaju fleksibilne ugovore o radu.

Macura smatra da bi majkama umnogome pomoglo i kada bi se zakonski regulisalo usklađivanje radnih obaveza i roditeljstva, kao i kada bi se omogućilo da partneri žena koje moraju da se vrate na posao, preuzmu brigu o detetu. "Drago mi je što je Vlada shvatila da nisu samo finansijske mere te koje su neophodne da se ohrabre porodice koje žele decu", rekla je Macura. Takođe, kazala je da je država pokazala otvorenost da se izmeni Uredba o kupovini prve nekretnine, kako bi što više majki moglo da se prijavi, ali i da se izvrši revizija odbijenih slučajeva, kao i da se usvoji mera da svaka porodilja ostvari pravo na garantovanu nadoknadu u visini republičkog minimalca. Navela je da velike poteškoće kod mladih roditelja izaziva organizacija i usklađivanje posla i obaveza oko deteta, pa da je čest sličaj da majka mora da se vrati na posao, pre nego što dete stekne pravo da pođe u vrtić. "Upis u predškolske ustanove je ograničen na maj mesec, a fizički deca u predškolske ustanove kreću tek u septembru i postoji problem kod određenog broja žena da one usklade nesrazmernosti u primeni samih zakona i onoga što se dešava, jer porodiljsko odsustvo se, kod majki koje su zaposlene kod poslodavca, otvara 28 do 45 dana pre nego što se žena porodi i traje negde oko 11 meseci," navela je Macura. Prema tome, dodala je, dešava se da majka mora da se vrati na posao dok dete nije napunilo godinu dana i ne može da krene u vrtić, te dolazi do jaza od nekoliko meseci, zbog čega, istakla je, mora da postoji opcija da majka može da produži odsustvo sa posla ukoliko ima potrebu za tim. Mere koje je hitno potrebno rešavati, naglasila je Macura, odnose se na Zakon o finansijskoj podršci porodiljama i trudnicama, ali i Zakon o finansijskom osiguranju, kako bi se u društvu poboljšao položaj prezetnica koje su u drugom stanju ili na porodiljskom odsustvu. Navela je da je reč o vlasnicama mikro, malih i srednjih preduzeća poput frizerki, arhitektica, kozmetičarki, zubarki, programerki, a koje, ističe, i tekako pune budzet Srbije. "Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom mora da uskladi mogućnost i dozvoli partnerima žena koje samostalno obavljaju neku delatnost da preuzmu brigu o detetu", poručila je Macura. Ona je ocenila da resorna Ministarstava - finansija i za brigu o porodici, pokreću inicijative da se ovakvi problemi reše i izrazila zadovoljstvo što će predlozi izemene Zakona uskoro biti na stolu pred Vladom. Kazala je da će biti pokrenuto pitanje i popravljanja položaja žena koje su na fleksibilnim ugovorima, koje rade na privremenim i povremenim poslovima ili su angžovane po ugovoru o delu. Takođe, kazala je da je pokrenuta inicijativa da se na pravi način izmeni Zakon kako bi u budućnosti, mera garantovane nadoknade za sve porodilje bila u visini republičkog minimalca, a i da se radi na izmeni Uredbe o kupovini prve nekretnine.