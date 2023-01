STIŽE NAM PROMENA VREMENA! METEOROLOZI DANIMA UPOZORAVAJU: Nakon Božića sledi pravi rolerkoster! (FOTO)

Više meteorologa u čije prognoze veruju ljudi u Srbiji upozorilo je da će nakon Božića u našu zemlju stići zahlađenje koje je karakteristično za ovo godišnje doba, ali smo ipak svedoci prolećnih temperatura promena.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za olujnu košavu u delovima Srbije od ponedeljka, takođe je najavljeno da se od utorka u Srbiji očekuje pad temerature, kiša a potom i sneg prvo na planinama.

- Najniža temperatura kretaće se od -4 do 4 stepena, a najviša od 7 stepeni po pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini do 15 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu se sutra ujutro očekuje magla, a u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura kretaće se od -2 do 4 stepena, a najviša oko 13 stepeni - navodi RHMZ.

U ponedeljak će u Srbiji duvati jaka i olujna košava sa najjačim udarima na jugu Banata brzine iznad 24 metra po sekundi a u beogradu do 17 metara po sekundi.

Tokom večeri sa nedelje na ponedeljak u nižim predelima jugozapadne i jugoistočne Srbije doći će do stvaranja snežnog pokrivača visine do 10 centimetara u nižim delovima i od 10 do 30 centimetara na planinama.

Sneg i kiša

Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da će početkom sledeće sedmice stići padavine i manje zahlađenje sa kišom, a na planininama sa snegom.

- U Srbiji se u ponedeljak pod uticajem ciklona sa severozapada očekuje naoblačenje, a istovremeno doći će i do formiranja sekundarnog ciklona iznad severnog Jadrana. U sklopu ovog ciklona premeštaće se i hladni front, a sa severa spuštatai ptostrana visinska dolina koja će doneti zahlađenje i prodor svežije vazsušne mase u ponedeljak posle podne i uveče i tokom utorka. Već u ponedeljak ujutro u severozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu do 11°C, dok će u Negotinskoj Krajini biti tmurno, temperatura do 6°C. U toku večeri hladni front u sklopu ciklona stići će do severa i zapada Srbije, pa se očekuje zahlađenje, uz skretanje vetra na jak severozapadni. Ovaj hladni front uz zahlađenje u toku noći preći će i preko ostalih predela Srbije - govori Đurić o dodaje:

- U Srbiji u utorak pod uticajem ciklona biće oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača.

Meteorolog Marko Čubrilo takođe upozorava da bismo morali da se pripremimo za promenu vremenskih uslova na koje smo navikli, a koji nisu adekvatni za ovaj period godine.

- Sredinom sledeće nedelje jutra će biti hladna, ponegde uz slab mraz. Tokom dana maksimum od +5 do +11 stepeni Celzijusa. Četvrtak će verovatno doneti još jedno prolazno pogoršanje kišu u nižim i sneg u brdsko-planinskim predelima ali će znatno više padavina biti nad zapadom i jugom regiona.

On navodi da će nakon "neobično toplog kraja decembra i početka januara narednih nedelju dana koliko-toliko biti normalnije vremenske prilike".

- Biće dosta oblaka uz čestu kišu u nizijama i sneg na planinama. Pretežno oblaano vreme će uglavnom zaustaviti rano pokretanje vegetacije,a češća pojava padavina je preko potrebna jer su rezerve dubinske vlage jako niske. Na brdsko-planinskim predelima padaće sneg u sredu. U četvrtak će u pojedinim dleovima Srbije biti prolaznih padavina, a maksimalna temperatura biće od 4 do 10°C, u Beogradu do 7°C - kaže on.

Prema njegomv rečima sredinom meseca biće uglavnom suvo, uz maksimalne temperature od 4 do 10°C, dok se ujutro očekuje magla, ponegde i slab mraz.

