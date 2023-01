KREĆE VELIKA PROMENA VREMENA! U mnogim mestima jutro će obeležiti PLJUSKOVI i magla - EVO KAKAV OSTATAK DANA SE OČEKUJE!

U ponedeljak će doći do postepenog naoblačenja sa kišom, najpre u Vojvodini i na zapadu Srbije.

Ovo naoblačenje se do kraja dana širi na ostale krajeve. Vetar umeren dopojačan južni i jugoistočni, u južnom Banatu vrlo jaka košava. Pritisak ispod normale. Minimalnajutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 8°C u Subotici do 14°C ponegde ucentralnim predelima. Uveče kiša i zahlađenje u noći ka utorku na severu i zapadu Srbije.Temperatura u 22h od 6°C do 9°C.

Beograd: U ponedeljak će doći do postepenog naoblačenja sa kišom. Vetar umeren do pojačan jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura 6°C, a maksimalna do 11°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h oko 8°C i u padu tokom noći.

Autor: