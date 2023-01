Stefan Milenković : 'Život iz kofera podrazumeva da ste često sami i ne mogu da kažem da je uvek lako'

„Radim kada drugi ne rade, sviram koncerte vikendom ili praznicima, a sa druge strane imam pravo da mi praznik bude kada svi drugi rade“, kaže nam proslavljeni srpski violinista.

Dvesta dana u godini je na putu i nije mu uvek lako, posebno kada dođe vreme prazika. Njegove Nove godine kretale su se od potpune samoće između tačke A i tačke B, do nekih veličanstvenih mesta poput Njujorka i Las Vegasa, gde je održao nastupe za pamćenje.

Danas, posle decenija života u koferu, svetski poznati violinista i jedan od najvećih srpskih umetnika, Stefan Milenković, konačno je svoj na svome, u svojoj zemlji, sa svojom porodicom.

- Život je jedan i data nam je šansa da ga iskusimo, zato bi trebalo da ga spoznamo u svim aspektima i dimenzijama. Što naravno ne znači da je život automatski lak, ali mislim da upravo u tom balansu između prepreka i teškoća i dobrom osećaju kada ih premostimo leži ogroman potencijal za sreću.

Najprostije rečeno, moj život je lep i zbog slobode koju sam uvek imao, najpre zbog moje profesije koja, istina je, zahteva veliki rad i disciplinu, ali vam u isto vreme garantuje i veću slobodu.

Nemamo rutinu niti smo ukalupljeni u određene tokove. To znači da radimo kada drugi ne rade, sviramo koncerte vikendom ili praznicima, a sa druge strane imamo pravo da nam bude praznik kada svi drugi rade. Ta sloboda podrazumeva i putovanja i upoznavanje neverovatnog broja ljudi i sve to je divno, sva ta divna mesta, divna publika, sve to čini moj život lepim.

Počeo je da svira sa samo tri godine, dok je sa šest već imao prvi nastup kao solista. Kao desetogodišnjak svirao je predsednicima Amerike i Rusije, Reganu i Gorbačovu. Par godina kasnije u njegovoj muzici uživao je i papa Jovan Pavle Drugi.

Život može biti lep na razne načine, kada vam je bio najlepši, a kada najteži?

Sustina života je uvek lepa samo što mi iskusimo situacije koje mogu da odu u određenu krajnost. Bilo je puno momenata koji su vibrirali posebnom vibracijom kao što je rođenje našeg sina kao jedan neverovatan trenutak. Kako on raste nižu se novi neverovatno lepi trenuci.

A pokleka, prepreka i neuspeha ima uvek. Svako od nas u životu ima trenutke kada misli da je dotakao dno, ja na to gledam kao na priliku koja nam je data da se odupremo, odskočimo od tog dna, odnosno nađemo u sebi neku novu snagu.

Posle decenija života u koferu, šta biste rekli, ima li i takav život svojih lepota?

Kada je puna sezona ja sam 200 dana u godini na putu. I ne mogu da kažem da je uvek lako. Život iz kofera između ostalog podrazumeva da ste često sami, ali ja volim da sam u pokretu, da usavršavam način na koji se pomeram iz jednog mesta u drugo, da to obavljam što efikasnije i uz što manje napora. Koristim razne tehnike disanja, fizičkih vežbi, ishrane i ali i mentalnih vežbi kako bi vladao maksimalnim nabojem energije gde god se pojavim, bez obzira koliko sam proveo u putu.

Ali meni je sve to izazov i samim tim mi je lepo i zato je moj život lep jer zahteva od mene da se maksimalno angažujem u svakom smislu. A onda su tu brojne nagrade koje mi život pruža, nova mesta, novi ljudi, svirate u predivnim salama, sa fantastičnim muzičarima, neku divnu muziku. Taj osećaj, da kroz muziku usrećujem ljude i činim svet boljim, me ispunjava.